Новосибирцы стали активнее заниматься плаванием

В этом году жители Новосибирска стали больше заниматься спортом, особенно плаванием. Об этом рассказали аналитики SuperJob, опросившие экономически активное население столицы Сибири.

В результате опроса выяснилось, что 29% новосибирцев на регулярной основе делают зарядку и этот вид физической нагрузки оказался самым популярным среди горожан. На втором месте по популярности оказался фитнес, который выбирают 18% жителей мегаполиса. Еще 16% занимаются плаванием.

Бег, растяжку и велосипедный спорт предпочитают 14% горожан. 12% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. Лыжный спорт оказался в приоритете у 8% новосибирцев, а волейбол и боевые искусства — у 7%. Футболом увлекаются 6% участников опроса. По 5% новосибирцев ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннис, хоккей и фигурное катание выбирают по 4% горожан, а конькобежный спорт — 1 из 100.

— Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед, — отметили аналитики.

Если брать за основу возрастные категории, то самые молодые новосибирцы, до 35 лет, чаще занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Горожане от 35 до 45 лет предпочитают фитнес, плавание и лыжный спорт, а люди старше 45 лет — скандинавскую ходьбу. При этом 21% респондентов вообще не занимаются спортом.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, бизнес-консультант в сфере спортивно-оздоровительных услуг Ольга Колмакова также отметила рост популярности спортивного образа жизни среди горожан.

— Действительно, с началом нового года число новосибирцев, посещающих фитнес-залы на регулярной основе, стало значительно больше. Наверное, люди решили, наконец, исполнить свое обещание, которое дали под бой курантов. А если серьезно, то мы очень долго вели серьезную просветительскую работу. И результат нас радует, — рассказала эксперт.

Ольга Колмакова добавила, что за последнее время значительно расширились и возрастные границы посетителей спортзалов. Если раньше на тренировки в основном приходили люди в возрасте от 25 до 40 лет, то сейчас залы посещают, как 18-летние парни и девушки, так и люди старше 65 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области опубликован перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей на 2025 год для получения налогового вычета за занятия спортом.