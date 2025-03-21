Третья ГЧП-поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Поликлиника № 27, расположенная в Заельцовском районе Новосибирска, получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

— Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение на ввод в эксплуатацию консультативно-диагностической поликлиники № 27 на 658 посещений в смену на улице Ереванской, — говорится в сообщении Группы «ВИС».

В этом медицинском центре будет оказываться специализированная помощь с использованием передовых методов диагностики. Для этого здесь установлено 520 единиц современного оборудования, включая аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также рентген-аппараты.

Это уже третья поликлиника, открытая в рамках государственно-частного партнерства. Ранее аналогичные разрешения были выданы поликлиникам № 2 и №7. Суммарная мощность трёх объектов превышает 2,5 тысячи посещений в смену, а количество прикрепленных пациентов составляет более 143 тысяч человек. Однако, ни одна из них еще не начала работать.

Ранее редакция сообщала о том, что три поликлиники по договору ГЧП заработают в 2025 году в Новосибирске. В двух из них работы уже завершены, а одна стоит на старте год.