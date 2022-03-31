Федеральной власти предлагают освободить собственников жилья от НДС

Депутаты Заксобрания Новосибирской области могут выйти на федеральных коллег с инициативой временно освободить коммунальные предприятия от уплаты НДС. Такое предложение при обсуждении повестки дня в начале мартовской сессии озвучил заместитель председателя комитета по строительству ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Депутат напомнил, что в сложившихся экономических и политических условиях уже введены меры поддержки в отношении ряда категорий субъектов предпринимательства, в то время как коммунальщики и простые граждане, потребляющие их услуги, остались, что называется, «за бортом».

— Каждый собственник жилья платит за услуги ЖКХ, 1/5 платежа практически перечисляет государству в виде НДС, — поясняет Агеенко. — С другой стороны, согласно Налоговому кодексу РФ, до 70 видов товаров и операций освобождены от уплаты налога. Регоператор по обращению с отходами тоже освобожден от его уплаты. Но для нас тарифы ежегодно растут. Считаю не совсем справедливым, когда граждане из небольших зарплат оплачивают коммунальные услуги, пополняя в том числе и государственную казну. Чтобы их поддержать, предлагаем исключить из всех коммунальных тарифов НДС и заморозить коммунальные тарифы на 2—3 года.

При этом, согласно предложению депутата, от такого решения не должны остаться внакладе и предприятия коммунального комплекса.

— Предлагаем освободить от уплаты НДС ресурсоснабжающие организации, предприятия коммунального комплекса, — сообщает дальше зампредседателя профильного комитета. — Мы планируем позволить регулирующим организациям при неизмененных тарифах в ближайшие 2—3 года использовать 20% высвободившихся средств из платежа и направить на развитие своих предприятий.

Соответствующее предложение было поддержано депутатами, и теперь перед направлением в Государственную думу и Правительство РФ его предстоит доработать нескольким профильным комитетам регионального парламента.