В России запустят отечественный магазин приложений для Android

Российский магазин приложений NashStore для Android появится в России, планируемая дата запуска — 9 мая, сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, передает ТАСС.

— К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore, — отметил он.

Зыков уточнил, что из NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, он позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисам без ограничений.

— В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра, — добавил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Уточняется, что команда «Цифровых платформ» работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир».