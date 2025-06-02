Федеральный ритейлер открыл Fresh кафе в гипермаркете Новосибирска

Торговая сеть «Лента» открыла «Fresh кафе» в гипермаркете Новосибирска. Площадь гастрономического пространства — 190 квадратных метров, зал рассчитан на 60 посетителей. Более 90% блюд готовят на месте, сообщили в пресс-службе компании.

Директор бизнес-единицы Собственное производство» Светлана Шугурова рассказала, что «Лента» развивает собственные точки общественного питания для привлечения клиентов. В 2024 году кафе были открыты в двух новых магазинах компании большого формата в Самаре и Тамбове.

Стоит отметить, что гипермаркеты «Лента» постепенно переформатируются, а площадь, занятая непосредственно под магазин, сжимается. Так в том же здании, где открыто «Fresh кафе», была выделена большая площадь, которую ранее занял сервис доставки «Купер». Всего на этой площадке, судя по данным 2ГИС, работает 29 организаций.

В целом в округе общепит представлен достаточно слабо. С одной стороны, это спальный район — Затулинка, с другой — вылетная магистраль из Новосибирска (Петухова, Советское шоссе и т.д.). Кроме того, рядом расположены логистические компании, стоянки фур и т.д.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас почти 2000 точек кафе быстрого питания.

Ранее редакция сообщала о том, что новое кафе открылось в Новосибирске вместо «Кузины». Это семейный проект новосибирских предпринимателей.