МинЖКХ намерено расторгнуть мусорные концессии в Новосибирске

Министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений. Оба иска приняты к производству. Их рассмотрение намечено на конец июня. АО «Спецавтохозяйство» также является региональным оператором системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, первое концессионное соглашение в регионе было заключено в апреле 2023 года: строительство полигона на левом берегу. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». «САХ» обещал построить полигон за 24 месяца, захоранивать 22% твердых коммунальных отходов, платить 10 млн рублей концессионной платы, а заявленный минимальный гарантированный объем приема отходов был равен нулю.

Второе соглашение подписано в ноябре 2023 года: создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в селе Раздольное.

Всего на торги было подано две заявки: от МУП «Спецавтохозяйстве» и оренбургского компании ООО «Орбита». Обе были допущены к конкурсу. «САХ» пообещал перерабатывать 82% отходов, поступающих на комплекс.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщил, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

Напомним, история со строительством в Новосибирске мусорных полигонов началась в 2016 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске расторгнута школьная концессия, а также объявлены 6 конкурсов на строительство новых школ.