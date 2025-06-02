Более 234 тысяч новосибирцев установили самозапрет на кредиты

Жители Новосибирской области активно устанавливают самозапрет ан выдачу кредитов. На начало июня 234,1 тыс. жителей региона (в начале мая — 209 тысяч)ограничили себя в получении заемных денег, сообщили в Объединенной кредитном бюро (ОКБ). По этому показателю область находится на 12 месте в России. При этом 10,7 тысяч новосибирцев отказались от этой опции (на 5 мая — 6,8 тысяч человек).

Больше всего самозапретов установлено у новосибирцев в возрасте 35-45 лет (23% от общего количества). На втором месте жители региона 55-65 лет (20%). Далее следуют граждане старше 65 лет (17%), 25-35-летние (12%) и молодежь до 25 лет (7%).

Напомним, сервис самозапрета на кредиты и займы начал действовать на территории России с 1 марта 2025 года. Его можно установить через Госуслуги, а с 1 сентября 2025 года это можно будет сделать в МФЦ. Предполагается, что эта опция в кредитной истории поможет избежать мошенничества и импульсивных займов. Самозапрет можно установить по виду кредитора, по способу обращения за займом или кредитом.

Стоит отметить, что с 1 июня отменить самозапрет на кредит стало сложнее. Сделать это через пароль и смс, как раньше, будет нельзя. Теперь блокировка снимается с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). На обработку заявления отводится двое суток, а запрет снимается на следующий день после того, как в кредитную историю будет внесена отметка об отмене.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей. За год жители региона положили на депозит более 216 млрд.