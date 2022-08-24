Иркутск получит федеральные деньги на создание ледового городка

Туристический проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» стал победителем конкурса на распределение субсидий, организованного Федеральным агентством по туризму. В 2023 году из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма» в регион поступит 37 млн рубля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

— Правительство региона проводит большую работу по развитию туристической отрасли. И Иркутск обладает колоссальным туристическим потенциалом, представляет большой интерес для путешественников. И это понимают на федеральном уровне и оказывают нам такую значимую поддержку. Буквально три недели назад стало известно, что столица региона получит более 206 млн рублей на обустройство туристического центра. Субсидия более 37 млн рублей, которую направят на развитие событийного туризма, позволит привлечь больше гостей, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На конкурс было подано 115 заявок, их оценивала комиссия из десяти экспертов. По количеству баллов иркутский проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» на 26-м месте.

Проектом предусмотрено создание в центре Иркутска ледяной инфраструктуры. На протяжении известного иркутского туристического маршрута «Зеленая линия» разместят информационные стенды, арт-объекты, памятники, развлекательные элементы — все это будет выполнено изо льда и оснащено иллюминацией. Ледовые объекты станут декорациями для целого ряда творческих мероприятий: экскурсий, конкурсов и викторин, погружающих гостей в историю Иркутска.

— На улице Урицкого разместят главную сцену, она также будет выполнена изо льда с подсветкой. На сцене пройдут театральные представления, посвящённые декабристам, казакам-основателям, легендам реки Ангары и озера Байкала. Здесь же откроется костюмированная арт-зона, где все желающие смогут примерить наряды прошлых столетий. Будет организована Ярмарка на Пестеревской (прежнее название Урицкого), где будут угощать горячим чаем и пирогами. Главным событием станет хоккейный матч или ледовое шоу с участием звезд эстрады, — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Ожидается, что реализация проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды» привлечет не менее 250 тысяч зрителей.

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