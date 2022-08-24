Рекламодателям

Иркутск получит федеральные деньги на создание ледового городка

  • 24/08/2022, 12:41
ледовый городок в Иркутске
Проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» стал победителем конкурса в рамках программы «Развитие туризма».

Туристический проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» стал победителем конкурса на распределение субсидий, организованного Федеральным агентством по туризму. В 2023 году из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма» в регион поступит 37 млн рубля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

— Правительство региона проводит большую работу по развитию туристической отрасли. И Иркутск обладает колоссальным туристическим потенциалом, представляет большой интерес для путешественников. И это понимают на федеральном уровне и оказывают нам такую значимую поддержку. Буквально три недели назад стало известно, что столица региона получит более 206 млн рублей на обустройство туристического центра. Субсидия более 37 млн рублей, которую направят на развитие событийного туризма, позволит привлечь больше гостей, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На конкурс было подано 115 заявок, их оценивала комиссия из десяти экспертов. По количеству баллов иркутский проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» на 26-м месте.

Проектом предусмотрено создание в центре Иркутска ледяной инфраструктуры. На протяжении известного иркутского туристического маршрута «Зеленая линия» разместят информационные стенды, арт-объекты, памятники, развлекательные элементы — все это будет выполнено изо льда и оснащено иллюминацией. Ледовые объекты станут декорациями для целого ряда творческих мероприятий: экскурсий, конкурсов и викторин, погружающих гостей в историю Иркутска.

—  На улице Урицкого разместят главную сцену, она также будет выполнена изо льда с подсветкой. На сцене пройдут театральные представления, посвящённые декабристам, казакам-основателям, легендам реки Ангары и озера Байкала. Здесь же откроется костюмированная арт-зона, где все желающие смогут примерить наряды прошлых столетий. Будет организована Ярмарка на Пестеревской (прежнее название Урицкого), где будут угощать горячим чаем и пирогами. Главным событием станет хоккейный матч или ледовое шоу с участием звезд эстрады, — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Ожидается, что реализация проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды» привлечет не менее 250 тысяч зрителей.

 

Ранее редакция сообщала, что в особой экономической зоне «Ворота Байкала» появился новый резидент

Фото с сайта правительства Иркутской области

 

729

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Иркутск

Теги : туризм ледовый городок


Комментировать

пока нет комментариев
депутат пожалуется в суд

Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

Поводом стал конфликт вокруг массового мероприятия.
Читать статью >>
демонтаж стелы

Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

Ранее мэрия поясняла, что в 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись, и что она будет демонтирована из-за строительства гостиницы.
Читать статью >>
контрабанда леса

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

Девять человек задержаны, включая лидера преступного сообщества, один находится в международном розыске.
Читать статью >>
доходы депутата

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

Сессия Колыванского райсовета досрочно прекратила полномочия оппозиционного политика.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

24/08/2022, 17:35

Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

24/08/2022, 16:47

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

24/08/2022, 16:32

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

24/08/2022, 16:19
Популярное

Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

24/08/2022, 14:33

Введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы отложили до марта 2023 года

24/08/2022, 12:51

Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

23/08/2022, 16:51

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В рамках «Технопрома-2022» прошел очередной раунд подписания Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

24/08/2022, 16:23

ВТБ призывает к борьбе с дропперами на всех уровнях

24/08/2022, 15:44

ДОМ.РФ и ВТБ упрощают строительство частных домов

24/08/2022, 15:42
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска