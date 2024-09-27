Федеральный Фонд развития территорий отметил успехи региона в восстановлении прав дольщиков

Новосибирская область продолжает вести активную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков, в том числе с применением механизма ППК «Фонд», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о двух крупных долгостроях – дома в микрорайоне Закаменский, которые были сданы в этом году благодаря данному механизму. Долгожданные ключи от своих квартир получили 474 дольщика.
Замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что за последние три года число долгостроев в регионе снизилось более, чем в 20 раз.
В настоящее время в едином реестре проблемных объектов се еще находятся три дома.
По словам Дмитрия Богомолова, алгоритм выхода из кризисной ситуации понятен, и, помимо этого, определен механизм и порядок финансирования.
— Два объекта достаивается также при взаимодействии с ППК «Фонд развития территорий»: дом № 5 по ул. Вилюйская, и дом № 378/1 к. 2. по ул. Дуси Ковальчук, — заключил он.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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