Андрей Травников поздравил НГУ с юбилеем

Глава Новосибирской области отметил, что на сегодняшний день НГУ уже традиционно занимает высокие позиции в международных и национальных рейтингах. Он поздравил выпускников, студентов, преподавателей и ветеранов университета с 65-летием вуза и поблагодарил все предыдущие поколения за основу и авторитет, которые были созданы в минувшие годы. Также он поблагодарил всех представителей нынешнего университетского сообщества за развитие этого потенциала, за то, что в меняющихся условиях XI века вуз нашёл себя, выработал новую стратегию и не утратил главное, ради чего был создан 65 лет назад.

По его словам, история сделала виток, и в настоящее время НГУ снова приближается к модели Физтеха, откликаясь на запрос не только академических институтов, но и технологических корпораций, инновационных предприятий. Он готовит специалистов как исследователей, так и инженеров, инновационных предпринимателей.

В ходе мероприятия губернатор вручил заслуженным представителям профессорско-преподавательского состава университета Почетные грамоты, Благодарность, Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что по числу обучающихся студентов НГУ заметно вырос: с 460 человек в 1966 году до 8700 в 2024-м. Стало больше и преподавателей: 1966 год – 197 человек, 2024 год – 2800 человек.

Ранее редакция сообщала, что конце года должно начаться строительство нового общежития современного кампуса НГУ.