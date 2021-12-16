Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с проектно-сметной документацией на новосибирское метро. Напомним, на прошедшей вчера пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что до сих пор так ее и не увидел.

— Мы не раз отвечали на этот вопрос. Хочу повторить еще раз: у нас есть документации, разработанной в 2016 году на достройку тоннеля на перегоне, где работает одностороннее движение («Березовая роща» — «Золотая нива»), — заявил Анатолий Локоть. — Второй этап — достройка ветки: станций «Гусинобродская», «Молодежная», а также метродепо. У нас два пакета документов. Но тут есть нюансы: чтобы получить согласие экспертизы на проект достройки двух станций и перегонов нужно вместе с проектно-сметной документацией предоставить информацию об источнике финансирования работ. Без этого государственные органы в Москве заключение не дают. Получается замкнутый круг. Де- факто документация есть, а де-юре для того, чтобы ее легализовать и получить экспертизу нужно определить источники финансирования. Без поддержки федерального центра это сделать невозможно.

Мэр подчеркнул, что переговоры периодически ведутся, периодически возникает информация о том, что получено финансирование для каких-то городов.

— Над получением источника поддержки финансирования с федерального уровня мы работаем активно. Когда мы достроим и введем станцию «Спортивная» это будет нашим главным аргументом, что мы умеем работать и получать результаты в развитии метрополитена, — заявил Локоть.

Напомним, ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске запланирован на сентябрь 2022 года. При этом глава города отметил, что мэрия не рассматривает вопрос привлечении концессионера для строительства новосибирского метро. Прежде всего, из-за экономических последствий этого решения.

— Переход на концессию неизбежно скажется на резком повышении тарифа на проезд. Сегодня повышение тарифа на рубль вызывает неоднозначную оценку со стороны пассажиров, а там пойдет речь о десятках рублей, — пояснил мэр. — Прежде чем принимать решение нужно взвесить последствия. Мы пока не исчерпали возможности поддержки развития метро за счет федерального бюджета.

Напомним, стоимость проезда в Новосибирском метро с 15 декабря выросла до 27 рублей. В начале декабря Анатолий Локоть сообщал, что МУП «Метрополитен» пришлось пересмотреть свои приоритеты и отказаться от покупки новых составов.

Вопрос о развитии инфраструктуры новосибирского метро, особенно в преддверии международного чемпионата, неоднократно инициировался уже на федеральном уровне. Последний раз в конце октября его поднимал депутат Госдумы от КПРФ, секретарь реготделения партии Ренат Сулейманов по итогам встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым с фракцией коммунистов. Еще раньше — в июле —лидер новосибирских единороссов, губернатор области Андрей Травников по итогам сессии Заксобрания с участием вице-спикера Госдумы Александра Жукова взял подготовку документации для новосибирского метро под свой контроль. Область планировала привлечь для строительства метро инфраструктурные кредиты.

Однако, как следовало из доклада вице-премьера РФ Марата Хуснулина на совещании с членами правительства и активом «Единой России», состоявшемся между заявлениями новосибирских лидеров коммунистов и единороссов, Новосибирск не входит в список городов, которым будет предоставлена федеральная поддержка на развитие метрополитена, в отличие от Нижнего Новгорода, Челябинска и Красноярска. Им на эти цели запланировано выделение средств в виде инфраструктурных кредитов на общую сумму в 500 млрд рублей.