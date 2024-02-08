Почти 300 домов остались без тепла и горячей воды 8 февраля в Новосибирске

Сегодня, 8 февраля, планово отключили теплоснабжение в двух районах в Новосибирске.

— Управляющим компаниям направлены телефонограммы, силы и средства для оперативного отключения и запуска домов подготовлены, — говорится в сообщении министерства ЖКХ Новосибирской области.

Отключения связаны с ремонтными работами на тепломагистралях по улице Троллейная и улице Связистов (Ленинский район) и улицах Новая Заря и Учительская (Калининский район).

В Ленинском районе отключение запланировано на сутки, начиная с 8 утра. Всего без тепла и горячей воды останутся 75 домов, еще 109 домов будут в контуре, но с горячей водой.

В Калининском районе под отключения попадут 96 домов с 9 утра до 9 вечера.

Ранее редакция сообщала о том, что более 70 домов отключили от тепла в Новосибирске.