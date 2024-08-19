Фейковые обращения о минировании заполонили Новосибирскую область

За прошлую неделю в Новосибирской области было зафиксировано шесть случаев ложного сообщения о минировании административных зданий и торговых центров.
Как сообщил на оперативном совещании заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин, в ходе проверок были обследованы 12 объектов. Ни на одном из них ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.
В связи с этими инцидентами ведомством было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2-х миллионов штрафа, либо до 10 лет лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд вынес приговор мужчине, сообщившему о «минировании» квартиры. Перед тем, как набрать «112», сибиряк влил в себя 12 литров пива.
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