Распродажи ритейлеров и скидки на автомобили притормозили инфляцию в Новосибирске

В июле цены на непродовольственные товары в регионе по сравнению с прошлым годом выросли на 6,8% после 7,7% в июне. Как пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева, сильнее всего на инфляцию повлияла динамика цен на автомобильном рынке.

— Автосалоны завезли больше машин из Китая и привлекали покупателей акциями и скидками. Поэтому в целом новые иномарки дорожали медленнее, — отметила эксперт. — Годовой рост цен на подержанные иномарки тоже замедлился, но здесь сработал эффект высокой базы. Спрос и цены на машины с пробегом были выше, так как в августе ожидался запрет на импорт некоторых типов автомобилей из Японии.

Кроме того, Асаралиева напомнила, что многие ритейлеры проводили летние распродажи одежды, чтобы стимулировать спрос и обновить демисезонные коллекции. Это также замедлило рост цен.

По данным Сибирского ГУ ЦБ в июле также замедлился рост цен на продовольственные товары. Наиболее серьезное пиление на рост инфляции в июле оказала индексация тарифов ЖКХ. Кроме того, ускорился рост цен на нефтепродукты.

В целом годовая инфляция в Новосибирской области в июле составила 9,9% (в июне — 9,7

— Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, — комментирует Марина Асаралиева.

Ранее редакция сообщала о том, что на 12,5 % вырос оборот розничной торговли в Новосибирской области в первом полугодии 2024 года.