Китайский язык на втором месте по популярности в Новосибирске

Первое место среди иностранных языков, которые хотели бы выучить новосибирцы – английский (41%).
По данным сервиса SuperJob, на втором месте по популярности оказался китайский язык — его выбрали 15% опрошенных.
Закрывают тройку лидеров немецкий и японский, у которых по 8%.
Стоит отметить, что 8% горожан категорически отказались изучать иностранные языки, объяснив это тем, что не ездят за границу.
Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий, а женщины — японский и французский.
Интересно, что с увеличением уровня доходов опрошенных растёт интерес к китайскому языку: его мечтает выучить каждый пятый новосибирец с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее редакция сообщала о том, что для мигрантов хотят ввести госпошлину за сертификат о сдаче экзамена по русскому языку.
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