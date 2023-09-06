Вынесен приговор за ложное сообщение о минировании квартиры после 12 литров пива

Суд назначил год ограничения свободы за ложное сообщение о минировании квартиры Игорю Солдатову. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда.

— 6 сентября 2023 года Железнодорожным районным судом г. Новосибирска провозглашен приговор в отношении 33-летнего Игоря Солдатова, — говорится в сообщении.

Также на Солдатова в период отбывания наказания в виде ограничения свободы возложена обязанность один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Напомним, что 17 ноября 2022 года Солдатов пришел домой, в квартире его ожидала подруга. Девушка попросила у мужчины 1000 рублей, он ей отказал, в результате чего между ними возникла ссора, после которой девушка ушла в неизвестном направлении, а Солдатов употребил 12 литров пива.

Тогда он решил, что его подруга ушла домой к другому, после чего со своего мобильного телефона позвонил в «Службу 112», сообщил, что заминирована квартира в жилом доме и назвал адрес квартиры того мужчины, у которого (как он считал) находилась его подруга.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске.