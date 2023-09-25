К Новому году мэрия Новосибирска закупит 17 тысяч наборов конфет

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на поставку 17 тысяч подарочных наборов конфет к Новому году в рамках реализации программы по социальной поддержке населения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Как следует из тендерной документации, наборы должны весить не менее 600 грамм, с упаковкой, выполненной в технике «pop-up» (должна содержать в себе объемные трехмерные объекты).

— Конструктивно упаковка выполнена в виде шкатулки с основанием, имеющим двойные стенки, которые служат для фиксации открывающейся вверх крышки. На крышку крепится объемный трехмерный объект из плотного картона с изображением новосибирского спортивного комплекса «Сибирь-Арена», — говорится в документе.

Кроме того, встроенное горизонтальное основание объекта должно быть оформлено в виде открытки с поздравлением мэра города Новосибирска.

Внутреннее содержимое подарка представлено молочным шоколадом с ванильным запахом, несколькими видами шоколадного батончика (с нугой, карамелью, арахисом), конфетами с вафлями, грильяжным корпусом и сливочным кремом, мармеладом, орехами в шоколаде и др.

Сроки поставки товара: с 22 ноября по 1 декабря 2023 года.

Цена контракта — 6,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем.