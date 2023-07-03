В ходе СВО погиб отец двоих детей из Краснозерского района Новосибирской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб Алексей Тарачков из Краснозерского района Новосибирской области. Об этом сообщила глава Краснозерского района Оксана Семенова на своей страницы в ВКонтакте.

Родился в Казахстане, а в 1981 году семья Алексея переехала в Краснозерский район в село Успенка, затем в посёлок Красный Хутор. После Армии женился, воспитывал двух сыновей. Как был призван в зону СВО — неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей.