Фестиваль «Кино на траве» стартует 1 июля в Новосибирске

В Новосибирске 1 июля начнутся традиционные летние фестивали «Кино на траве» в Нарымском сквере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска в Телеграме.

На старте сезона покажут короткометражки молодых российских режиссеров в рамках X фестиваля уличного кино, а также серию проекта «ЮЗЗЗ» — российской криминальной драмы.

«Кино на траве» — это ежегодные фестивали под открытым небом. Зрители приходят на лужайку в Нарымский сквер не только, чтобы посмотреть кино, но и поучаствовать в интерактивах, послушать лекции, попробовать себя в необычных видах спорта и провести время всей семьей. Уже не первый год этот новосибирский проект принимает на своей площадке Фестиваль уличного кино.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще искать на картах города офлайн-кинотеатры.