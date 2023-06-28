Туроператоров освободят от НДС при продаже путевок по России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому от НДС освободят туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. При этом отмечается, что поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

— Такая норма будет действовать с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно, — уточняют в кабмине.

В правительстве РФ сообщили, что законопроект призван снизить налоговую нагрузку на организации, осуществляющие туроператорскую деятельность, что приведет к снижению стоимости реализуемого ими туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма, передает ТАСС.

Кроме того, туроператор получит возможность применять освобождение от НДС в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма, которые были совершены начиная с 1 января 2023 года.

По предварительным данным Минфина РФ, принятие инициативы сэкономит компаниям почти 4,2 млрд рублей ежегодно.

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