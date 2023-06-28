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Мосты должны ремонтировать подрядчики, готовые работать круглосуточно, — считают депутаты

  • 28/06/2023, 11:13
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Мосты должны ремонтировать подрядчики, готовые работать круглосуточно, — считают депутаты
Чтобы сократить время ремонтов и уменьшить пробки в городе.

— Есть узкие места в Новосибирске, где постоянно создаются пробки. Я говорю про мосты, центральные магистрали. Мы замечаем, что на мосту идет ремонт, а людей там нет. Особенно в выходные дни. Можно сроки ремонта сократить, чтобы мосты ремонтировать не 3-4 месяца, а ускориться и делать такие объекты в минимальные сроки? — поинтересовался заместитель председателя транспортного комитета регионального парламента Дмитрий Макаров у заммэра Новосибирска Олега Клемешова.

Чиновник признал, что проблема такая есть, но сократить сроки ремонта мостов можно только полным перекрытием объектов.

— Тогда работу можно будет вести по всей площади — и сроки будут сокращаться. Как минимум, в 3 раза, то есть можно будет управляться месяца за полтора, особенно на маленьких мостах, — пояснил он. — Сегодня в зависимости от ширины проезжей части моста нам приходится эти сроки делить на 3 или на 4. Соответственно, технология одинакова для всех этих этапов. Однако дорожная сеть Новосибирска не позволяет делать полные перекрытия, поэтому мы делаем частичные, выполняем весь цикл работ и только потом переходим на следующий этап.

Чиновник добавил, что для обывателя не видно, но ремонт происходит не только в верхней части моста. Основной ремонт — это конструкции в нижней части моста.

— У нас сейчас по каждому объекту ежедневно предоставляется отчет по количеству задействованных людей.  Не скажу, что тут все гладко. Есть 2 подрядчика, которых приходится постоянно пинать. Но на остальных 8 объектах работа организована и выполняется в соответствии с согласованными графиками, — говорит Олег Клемешов.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко отметил, что при ремонте стратегических для города объектов нужно искать подрядчика, который будет работать круглые сутки и за счет этого сократит сроки.

— Например, в Краснозерке делают дорогу, срок сдачи которой — 2024 год, а она будет сдана 1 сентября 2023 года. Как так получается? В 6 утра уже все на дороге, а в 12 ночи еще на дороге, хотя по контракту могут работать с 8 утра до 6 вечера, — комментирует Ильенко. — Я убежден, что при таком подходе тот же Винаповский мост можно было сделать не до 10 октября, а до 1 сентября, а то и до 1 августа.

ремонт мостов в Новосибирске

На левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки

Напомним, в этом году в Новосибирске впервые начался ремонт мостов в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на эти цели выделены 1,5 млрд рублей (Из 2,5 млрд, запланированных на 2023 год. — Ред.). Из этой суммы 700 млн рублей направят на второй этап ремонта Октябрьского моста. Анатолий Локоть предупредил, что мост не будет перекрываться, но на местах проведения работ сузят проезжую часть. 670 млн рублей пойдут на ремонт 5 мостовых переходов: на мост через реку Иня по Бердскому шоссе направят 120 млн, на ремонт путепровода через улицу Фабричную — продолжение дамбы Димитровского моста — 90 млн, на ремонт путепровода через железнодорожные пути на ТЭЦ-3 — 139 млн, на ремонт Винаповского моста будут направлены 189 млн рублей, на ремонт моста через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев — 129 млн.

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты раскритиковали темпы ремонта Винаповского моста

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт мостов в Новосибирске Олег Клемешов Дмитрий Макаров Валерий Ильенко


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