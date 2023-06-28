Мосты должны ремонтировать подрядчики, готовые работать круглосуточно, — считают депутаты

— Есть узкие места в Новосибирске, где постоянно создаются пробки. Я говорю про мосты, центральные магистрали. Мы замечаем, что на мосту идет ремонт, а людей там нет. Особенно в выходные дни. Можно сроки ремонта сократить, чтобы мосты ремонтировать не 3-4 месяца, а ускориться и делать такие объекты в минимальные сроки? — поинтересовался заместитель председателя транспортного комитета регионального парламента Дмитрий Макаров у заммэра Новосибирска Олега Клемешова.
Чиновник признал, что проблема такая есть, но сократить сроки ремонта мостов можно только полным перекрытием объектов.
— Тогда работу можно будет вести по всей площади — и сроки будут сокращаться. Как минимум, в 3 раза, то есть можно будет управляться месяца за полтора, особенно на маленьких мостах, — пояснил он. — Сегодня в зависимости от ширины проезжей части моста нам приходится эти сроки делить на 3 или на 4. Соответственно, технология одинакова для всех этих этапов. Однако дорожная сеть Новосибирска не позволяет делать полные перекрытия, поэтому мы делаем частичные, выполняем весь цикл работ и только потом переходим на следующий этап.
Чиновник добавил, что для обывателя не видно, но ремонт происходит не только в верхней части моста. Основной ремонт — это конструкции в нижней части моста.
— У нас сейчас по каждому объекту ежедневно предоставляется отчет по количеству задействованных людей. Не скажу, что тут все гладко. Есть 2 подрядчика, которых приходится постоянно пинать. Но на остальных 8 объектах работа организована и выполняется в соответствии с согласованными графиками, — говорит Олег Клемешов.
Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко отметил, что при ремонте стратегических для города объектов нужно искать подрядчика, который будет работать круглые сутки и за счет этого сократит сроки.
— Например, в Краснозерке делают дорогу, срок сдачи которой — 2024 год, а она будет сдана 1 сентября 2023 года. Как так получается? В 6 утра уже все на дороге, а в 12 ночи еще на дороге, хотя по контракту могут работать с 8 утра до 6 вечера, — комментирует Ильенко. — Я убежден, что при таком подходе тот же Винаповский мост можно было сделать не до 10 октября, а до 1 сентября, а то и до 1 августа.
Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты раскритиковали темпы ремонта Винаповского моста.
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
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