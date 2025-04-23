Фестиваль пластического кино Bodyscope состоится в Новосибирске

Международный фестиваль танцевального кино Bodyscope Dance Film Festival запланирован к проведению в ЦКиО «Победа» в конце апреля.

В программу вошли как работы признанных мастеров, лауреатов престижных кинофестивалей, так и дебютные проекты молодых режиссеров и хореографов. Отдельно будет представлена внеконкурсная секция, посвященная фильмам молодых кинематографистов из Франции.

Торжественное открытие фестиваля предварят выступлением GLYPTIC Dance Company, после чего создатели BODYSCOPE, режиссер Юлия Кушнаренко и хореограф Вероника Шер, в формате онлайн-конференции расскажут о программе фестиваля и поприветствуют гостей.

По словам Юлии Кушнаренко, пластическое кино – это кино, где основная идея передается через движения различных элементов фильма и их взаимосвязь. Это могут быть танцевальные или повседневные движения в кадре, манипуляции с камерой и монтажом, а также движение звука и текста, находящихся в особой связи с визуальной составляющей. В таком кино все подчинено законам, которые определяют замысел фильма.

За время своего существования Bodyscope Dance Film Festival стал значимым международным событием, объединяющим авторов и любителей кинотанца. Цель фестиваля — предоставить возможность режиссерам и хореографам со всего мира представить свои работы на большом экране в различных городах России и сделать кинотанец более доступным широкой аудитории.

В этом году в программе представлено тридцать пять фильмов из двенадцати стран. В жюри фестиваля вошли известные деятели кино и искусства. В частности, соавтор сценария сериала «Чики» Антон Коломеец, перформер и экс-куратор программы по современному танцу в доме культуры «ГЭС-2» Ольга Цветкова, американский кинематографист российского происхождения и куратор фестиваля «Кинотанец» Алла Ковган и мультимедийный художник, режиссёр музыкальных клипов Райан Реншоу. В рамках фестиваля пройдет лекция и импровизационный перформанс.

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