В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

В 2026 году в Новосибирской области появилось семь новых туристических тайников, и общее их число достигло 240. Все эти точки на карте объединены одним увлечением — геокешингом. Это вид туризма, суть которого заключается в поиске тайников, спрятанных другими участниками, с применением спутниковых навигационных систем. Игра зародилась в начале 2000-х, когда у энтузиастов появились первые GPS-навигаторы. Технологии развивались и становились доступнее, и геокешинг стал довольно популярным.

Член новосибирского отделения Российского географического общества Игорь Степанов 16 апреля выступил в лектории «Кант» с рассказом о геокешинге. Он сообщил, что в 2006 году в области было всего 12 тайников. То есть за 20 лет их стало в 20 раз больше. Темпы прироста в Сибири оказались выше столичных: там за указанный период количество туристических тайников увеличилось примерно в десять раз. Но при этом, если сравнивать количество, то лидерство, безусловно, у столичных регионов: в Московской области таких объектов 2789.

— У нас в регионе неплохая динамика, как мы видим. Но потенциал, я считаю, ещё не раскрыт. Новосибирская область — прекрасное место с интереснейшей историей. А геокешинг — это же не только, и не столько, на мой взгляд, про поиск тайников. Сам процесс поиска, конечно, очень увлекателен, и тут неважно, сколько тебе лет, кто ты по профессии и так далее. Но всё же геокешинг — это в первую очередь познавательный туризм. Тайники должны быть приурочены к природным, архитектурным, культурным, историческим, техногенным достопримечательностям. И каждый поиск позволяет узнать что-то новое, интересное: ты не просто едешь к точке, обозначенной на карте, ты что-то читаешь про место, где он находится. Лично у меня все находки были познавательными путешествиями и в Новосибирской области, и на Алтае, и в других регионах, — рассказал Infopro54 член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов.

У геокешинга есть определённые правила. Его участники регистрируются на сайте, там же — список всех российских тайников, в том числе, расположенных в Новосибирской области. И по каждому есть отчёты, ведётся статистика. Туристы-геокешеры сообщают, когда находят тайники, рассказывают, что взяли оттуда на память и что положили взамен. Традиционный тайник представляет собой небольшой контейнер с блокнотом, сувенирами или полезными для туристов мелочами, который спрятан в укромном месте. В Новосибирской области, к примеру, есть тайник, расположенный в исчезнувшей деревне Черемшанка. С 2004 года его находили почти сто раз. Есть также тайники в Умревинском остроге, Искитимском мраморном карьере, у 300-летней сосны.

Родиной геокешинга принято считать США. В России геокешинг появился весной 2002 года. Идея развивалась одновременно в нескольких местах: независимо друг от друга группы энтузиастов в Москве начали создавать сайты для сбора базы данных тайников. В итоге они объединили усилия, и был запущен общероссийский ресурс. Правило закладывать тайники только в местах, представляющих историческую, культурную или природную ценность, стало важной особенностью именно российского геокешинга.

