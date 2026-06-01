Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

Эта картина представляет собой мистическое роуд-муви, где дороги приводят героев в самые неожиданные места: от древних мифов и русских сказок до лабиринтов их собственных воспоминаний. Фильм обещает подарить зрителю уникальный кинематографический опыт.

«Ветер» уже получил высокую оценку кинематографического сообщества, став лауреатом Национальной кинематографической премии «НИКА», премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон», V премии Гильдии киноведов и кинокритиков, а также фестиваля «Дух огня» и других престижных киносмотров.

В центре сюжета — рыбак Иван Морозов (Даниил Феофанов), который отправляется в путь, оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская). Он обещает вернуться с достатком и презентом для нее. Главный вопрос фильма, заданный Катей, «Как жить дальше будем?», побуждает зрителя искать ответ в глубинах собственного сознания.

В компании случайного попутчика Сергея Волкова (Олег Васильков) Иван проходит через бескрайние русские просторы. Встречи с простыми охотниками и рыбаками не приносят желаемого результата. Перед Иваном встает дилемма: готов ли он совершить преступление, чтобы выполнить обещание и вернуться домой? Этот выбор становится для него роковым.

Сценарий «Ветра» является наследием творческого дуэта 90-х годов — Петра Луцыка и Алексея Саморядова, чьи работы стали голосом поколения. Идея фильма ждала воплощения на экране около 30 лет. Сложность и масштаб постановки, а также разнообразие локаций стали одними из причин задержки съемок в середине 90-х.

Сергей Члиянц при работе над фильмом сознательно стремился сохранить оригинальный текст, включая ключевые моменты и диалоги. Незначительные изменения, такие как перестановка и сокращение сцен, были внесены на основе дневниковых записей авторов.

Съемки проходили в девяти регионах России, включая Ростовскую и Волгоградскую области, Кавказ, Тамань, а также степи Ставропольского края и Калмыкии. Несмотря на сложности, связанные с закрытием аэропортов на юге страны, смена локаций была невозможна из-за уникальности выбранных натурных мест.

16+