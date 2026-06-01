Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

Эта картина представляет собой мистическое роуд-муви, где дороги приводят героев в самые неожиданные места: от древних мифов и русских сказок до лабиринтов их собственных воспоминаний. Фильм обещает подарить зрителю уникальный кинематографический опыт.

«Ветер» уже получил высокую оценку кинематографического сообщества, став лауреатом Национальной кинематографической премии «НИКА», премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон», V премии Гильдии киноведов и кинокритиков, а также фестиваля «Дух огня» и других престижных киносмотров.

В центре сюжета — рыбак Иван Морозов (Даниил Феофанов), который отправляется в путь, оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская). Он обещает вернуться с достатком и презентом для нее. Главный вопрос фильма, заданный Катей, «Как жить дальше будем?», побуждает зрителя искать ответ в глубинах собственного сознания.

В компании случайного попутчика Сергея Волкова (Олег Васильков) Иван проходит через бескрайние русские просторы. Встречи с простыми охотниками и рыбаками не приносят желаемого результата. Перед Иваном встает дилемма: готов ли он совершить преступление, чтобы выполнить обещание и вернуться домой? Этот выбор становится для него роковым.

Сценарий «Ветра» является наследием творческого дуэта 90-х годов — Петра Луцыка и Алексея Саморядова, чьи работы стали голосом поколения. Идея фильма ждала воплощения на экране около 30 лет. Сложность и масштаб постановки, а также разнообразие локаций стали одними из причин задержки съемок в середине 90-х.

Сергей Члиянц при работе над фильмом сознательно стремился сохранить оригинальный текст, включая ключевые моменты и диалоги. Незначительные изменения, такие как перестановка и сокращение сцен, были внесены на основе дневниковых записей авторов.

Съемки проходили в девяти регионах России, включая Ростовскую и Волгоградскую области, Кавказ, Тамань, а также степи Ставропольского края и Калмыкии. Несмотря на сложности, связанные с закрытием аэропортов на юге страны, смена локаций была невозможна из-за уникальности выбранных натурных мест.

Фото-скрин кадра из спектакля предоставлен пресс-службой ЦКиО «Победа».

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году в Новосибирской области появилось семь новых туристических тайников, и общее их число достигло 240. Все эти точки на карте объединены одним увлечением — геокешингом. Это вид туризма, суть которого заключается в поиске тайников, спрятанных другими участниками, с применением спутниковых навигационных систем. Игра зародилась в начале 2000-х, когда у энтузиастов появились первые GPS-навигаторы. Технологии развивались и становились доступнее, и геокешинг стал довольно популярным.

Член новосибирского отделения Российского географического общества Игорь Степанов 16 апреля выступил в лектории «Кант» с рассказом о геокешинге. Он сообщил, что в 2006 году в области было всего 12 тайников. То есть за 20 лет их стало в 20 раз больше. Темпы прироста в Сибири оказались выше столичных: там за указанный период количество туристических тайников увеличилось примерно в десять раз. Но при этом, если сравнивать количество, то лидерство, безусловно, у столичных регионов: в Московской области таких объектов 2789.

Спектакль «Бесы» покажут на большом экране в Новосибирске

Центр культуры и отдыха «Победа» и театр «Красный факел» впервые покажут на большом экране постановку «Бесы», основанную на одноимённом романе Фёдора Достоевского. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с исполнителями ключевых ролей: Александром Поляковым, Никитой Воробьёвым, Александром Жуликовым, Еленой Ждановой и Константином Телегиным.

Режиссёрская интерпретация Андрея Прикотенко превращает психологическую драму в глубокое размышление о России, её вечном поиске смысла и губительном стремлении следовать великим идеям, игнорируя цену и потери.

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Легендарный голос итальянской эстрады, покоривший миллионы сердец, выступит в трех городах: 18 апреля — в столичном концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Организатор выступлений — концертное агентство Say Agency.

Мировую славу Аль Бано обрел в 1980-е, когда его яркие хиты штурмовали чарты по всему миру. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящими гимнами эпохи и подарили исполнителю миллионы преданных поклонников на всех континентах.

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Автор: Мария Гарифуллина

Вторжение холодного арктического воздуха на несколько дней изменило ритм жизни в Новосибирске: люди сократили время пребывания на улице. Но многим даже в сильные морозы не сидится дома. Infopro54 рассказывает о новосибирцах, которые решили в -39 прогуляться и попить кофе в снежном иглу.

Герои этой зимней истории решили сохранить приватность и поэтому попросили не показывать их лиц, но поделились фотографиями, сделанными во время прогулки.

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Персональный подход в тренировках становится нормой для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

В современном мире фитнес перестал быть просто способом сбросить вес или накачать мышцы. Сегодня это комплексный подход к здоровью, активному долголетию и качеству жизни. При этом персональные тренировки превратились из услуги «для избранных» в осмысленную необходимость.

— С каждым годом спрос на персональные тренировки растет. Он охватывает самые разные поколения — от 16-летних подростков до тех, кому за 80. Все больше людей осознанно подходят к заботе о здоровье, выбирают персональные форматы, которые обеспечивают быстрые и при этом безопасные результаты, — говорит управляющая фитнес-клубом «XFIT Сан Сити» Мария Валиева.

