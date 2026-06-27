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Шашлычок под коньячок, недосып и курение: что мешает новосибирцам достичь оптимальных фитнес-результатов

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Тренер спортивной школы олимпийского резерва Андрей Рязанцев прокомментировал ключевые ошибки, которые допускают жители города

Почему тренировки не приносят желаемого эффекта? Причины могут быть как сиюминутными, так и системными, подрывающими саму основу физической работоспособности. Старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Андрей Рязанцев выделил ключевые факторы, замедляющие прогресс и снижающие эффективность занятий спортом.

— Опытные спортсмены знают, как важна подготовка к каждой конкретной тренировке. Один из самых распространенных врагов — неправильное питание непосредственно перед занятием. Употребление тяжелой, жирной пищи (например, свинины или баранины) всего за 1–2 часа до тренировки может замедлить пищеварение, вызывая дискомфорт в области живота и снижая приток крови к мышцам. Это, в свою очередь, может привести к снижению мышечной выносливости на 20–30%. С другой стороны, недостаточное поступление углеводов (менее 50 грамм за 1–2 часа до тренировки) может привести к развитию преждевременного утомления, — предупредил Рязанцев.

Еще один критический момент — недостаточная или неверная разминка. По статистике, около 40% спортивных травм у взрослых связаны именно с неправильной подготовкой к физической нагрузке. Недостаточное разогревание мышц приводит к их скованности, повышая риск возникновения микротравм. Всего 5–10 минут, потраченные на динамическую разминку, могут существенно повысить работоспособность и снизить вероятность получения травмы.

— Однако гораздо более серьезное влияние на физическую работоспособность оказывают системные факторы, которые подрывают здоровье и снижают потенциал организма к восстановлению и адаптации, — констатирует тренер.

Курение — один из главных «пожирателей» выносливости. Одна сигарета содержит более 7000 химических веществ, многие из которых токсичны и опасны. У курильщиков максимальное потребление кислорода — один из главных показателей выносливости — снижен на 10–15 % по сравнению с некурящими. Это означает, что их тело менее эффективно использует кислород, что напрямую сказывается на аэробных возможностях и общей выносливости.

Употребление алкоголя также оказывает разрушительное воздействие. Алкоголь не только обезвоживает организм, но и нарушает синтез белка, замедляя мышечное восстановление и рост. Исследования показывают, что даже небольшое (1–2 порции), но регулярное употребление алкоголя может снизить скорость восстановления основных источников энергии в мышцах до 40 %, что критически важно для взрослых спортсменов.

Депривация сна — еще один недооцененный фактор. Взрослому человеку требуется в среднем 7–9 часов качественного сна в сутки. Недостаток сна (менее 6 часов) приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса, что может способствовать катаболизму, то есть разрушению мышечной ткани, и снижению иммунитета. В последнее время в научной литературе все чаще встречаются сведения, что хронический недосып может ухудшать показатели силы и выносливости на 10–20 %, — добавил Артем Рязанцев.

Эксперт дал рекомендации, как сделать тренировку максимально эффективной:

  • Планируйте питание. Избегайте обильных приемов пищи не менее, чем за 2 часа до тренировки. Отдавайте предпочтение легкоусвояемым углеводам и белкам (рыба, курица, яйца, овощи, фрукты, крупы).
  • Разминайтесь правильно. Уделяйте 5–10 минут динамической разминке перед каждой тренировкой, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке.
  • Откажитесь от вредных привычек. Полный отказ от курения, употребления алкоголя и переедания — ключевые шаги на пути к улучшению физической формы.
  • Следите за режимом сна и бодрствования. Старайтесь спать не менее 7–9 часов в сутки, создавая оптимальные условия для восстановления организма.
  • Слушайте свое тело. Не игнорируйте сигналы усталости или дискомфорта. При необходимости снижайте нагрузку или делайте перерывы.
  • Консультируйтесь с профессионалами. При возникновении вопросов или трудностей, не стесняйтесь обращаться к спортивным врачам, физиологам, тренерам.

— Достижение оптимальных фитнес-результатов — это комплексный процесс, требующий внимания как к деталям конкретной тренировки, так и к общему состоянию здоровья. Осознание и устранение вредоносных факторов позволит максимально раскрыть свой физический потенциал и наслаждаться результатами своих усилий, — резюмирует Андрей Рязанцев.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев выросла популярность тренировок в парках и на набережной. Эксперт рассказала, в каких локациях города можно принять участие в фитнес-активностях на открытом воздухе. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество Спорт Стиль жизни

Регионы : Новосибирск

Теги : фитнес Тренировки НГПУ ЗОЖ

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