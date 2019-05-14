Фестиваль проектов «Университетские кварталы» откроет «Точку кипения НГТУ НЭТИ»

21 мая 2019 года в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открывается «Точка кипения» — расположенное на территории вуза пространство коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти, сообщили в пресс-службе университета. На площадке «Точки кипения» студенты и сотрудники вузов Новосибирска могут экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности — вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании.

Приоритетными направлениями работы «Точки кипения НГТУ» станут развитие в Новосибирске компетенций на рынках Национальной технологической инициативы (НТИ): EnrgyNet, AutoNET, AeroNET, TechNET, а также содействие стартап-проектам в области рынков НТИ, material based технологий, в области цифровой трансформации промышленности.

Работа «Точки кипения НГТУ» также будет направлена на реализацию проекта благоустройства городской территории, прилегающей к территории Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, в том числе для целей приема в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Предполагается, что в рамках сетевого взаимодействия с другими университетскими «Точками кипения» вузы будут обмениваться образовательным контентом.

Мероприятия по случаю открытия «Точки кипения НГТУ НЭТИ» откроет Фестиваль проектов «Университетские кварталы», в рамках которого будут представлены инновационные образовательные и культурные проекты, которые уже реализуются или в ближайшее время будут реализованы в Новосибирске. Это Информационный центр атомной энергии (ГК «РосАтом»), федеральная сеть секций робототехники «Лига роботов», проект «WOW музей», детский технопарк «Кванториум», фестиваль граффити «Графит науки», «Техномузей» (Проект НГТУ НЭТИ и мэрии г. Новосибирска) и проект установки на территории кампуса НГТУ НЭТИ настоящего бомбардировщика Су-24. Фестиваль проектов «Университетские кварталы» начнется в 9:00 21 мая 2019 года. Регистрация на мероприятие на ресурсе https://leader-id.ru/event/21100/

Завершать открытие «Точки кипения НГТУ НЭТИ» будут интерактивные мероприятия для школьников. С 17:00 на площадке сетевого бизнес-инкубатора «Гараж» (Блюхера, 32) свои площадки представят Информационный центр атомной энергии (ГК «РосАтом»), федеральная сеть секций робототехники «Лига роботов», проект «WOW музей».

Классическим форматом «Точек кипения» считаются городские «Точки». Первое пространство коллективной работы открылось в Москве в 2013 году. В 2016 году первая за пределами Москвы «Точка кипения» открылась в Санкт-Петербурге, затем в Иванове. Сегодня «Точки кипения» работают в 23 городах. В 2019 году запускаются два новых формата — университетские и международные «Точки кипения».

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ