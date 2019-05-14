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Новосибирский НОЦ не попал в список «пилотных»

Отрабатывать программу создания научно-образовательных центров будут на пяти регионах, в том числе на Кемеровской области.
  • 14/05/2019, 15:28
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский НОЦ не попал в список «пилотных»
Еще до создания проекта документов по проведению конкурса по НОЦ было сформировано более 30 заявок

30 апреля вышло постановление правительства РФ №537, в котором прописаны основные условия проведения конкурса для создания в регионах научно-образовательных центров (НОЦ). Как говорится в документе, в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» предусмотрено в том числе создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. В 2019 году государственная поддержка будет предоставляться научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях, без конкурсного отбора. Напомним, Новосибирская область также подавала заявку на создание НОЦ на базе Новосибирского государственного университета, и это решение широко анонсировалось.

Науку и бизнес впишут в НОЦ

Как подчеркнул на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя эту информацию, конкурс по выбору регионов для создания НОЦ не объявлялся. Сегодня отобраны и указаны в постановлении территории-«пилоты», на которых «будут тренироваться».

—  Я являлся участником этого процесса и принятых решений как руководитель рабочей группы по нацпроектам «Образование» и «Наука». На старте подготовки документов по отбору регионов для создания НОЦ мы получили обратную связь. Это мероприятие, прописанное в нацпроекте «Наука», вызвало наибольший интерес субъектов федерации. Нацпроектом предусмотрено создание 15 НОЦ, а в марте, еще до момента формирования проекта документов по проведению конкурса, было сформировано более 30 заявок. В том числе из Новосибирской области, — напомнил губернатор.

В результате главы ряда регионов, в числе которых был и Травников, вышли с инициативой к правительству РФ с предложением скорректировать условия конкурса. В частности, губернаторы предложили убрать ограничения по количеству НОЦ и дать возможность всем желающим субъектам федерации защитить свои программы по созданию и развитию НОЦ. Решение о присвоении статуса НОЦ и выделении средств господдержки на его развитие нужно принимать через 1-2 года.

— Эта инициатива была публично высказана на совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в апреле, поддержана, — пояснил Андрей Травников. — Договорились пойти на компромисс, чтобы наработать практику реальной реализации программ: отобрать пять разных субъектов по специализации, истории формирования и развития научно-образовательного потенциала. Мне и Минобрнауки РФ до 30 мая предписано подготовить и конкретизировать предложения об участии в программе создания НОЦ большего количества регионов, чем планировалось изначально.

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Глава Новосибирской области добавил, что эта тема будет обсуждаться 17 мая на заседании подгруппы «Наука», которое пройдет в Томске. В частности, участники планируют рассмотреть тезис о том, требуется ли изначально формировать специализацию НОЦ (радиоэлектроника, фармакология и т.д.) или не стоит диктовать такие условия, а специализация сформируется в ходе реализации программы.

В постановлении правительства РФ уточняется, что в 2020 и 2021 годах Минобрнауки России будет проводить конкурсные отборы научно-образовательных центров и финансировать выплаты грантов. На реализацию федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» в 2019 году предусмотрено направить 5,022 млрд рублей, в 2020 году — 11,429 млрд рублей, в 2021 году — 7,115 млрд рублей.

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