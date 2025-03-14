«Спецавтохозяйство» ищет 246 новосибирцев, переплативших за вывоз мусора

После преобразования МУП «САХ» в АО «САХ» в системе учёта появились два одинаковых счёта. Из-за этого некоторые клиенты, не задумываясь, перевели деньги обеим организациям.

Чтобы найти потребителей, регоператор направил запрос в АО «Новосибирскэнергосбыт».

«Спецавтохозяйство» связалось с большинством клиентов, которых затронула эта ошибка, однако 246 человек так и не удалось идентифицировать. Сотрудники абонентской службы пытаются связаться с этими людьми через письма и звонки, но пока безуспешно.

— Обнаружение этих лицевых счетов осложнило то, что информация в платёжных поручениях, переданных агрегатором оплаты услуг ЖКХ «Спецавтохозяйству», не содержит полных данных, — отметили в компании.

Новосибирцам, которые пользуются услугами «Платосферы», рекомендуется проверить свои лицевые счета.

Напомним, осенью прошлого года в компании сообщали, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили.

Ранее редакция сообщала о том, что для «Спецавтохозяйства» разрабатывают программу финансового оздоровления. При этом рост тарифов на услуги регоператора Новосибирска летом будет вдвое меньше, чем у других поставщиков коммунальных услуг.