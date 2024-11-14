Фильм о глухих хоккеистах снимут в Новосибирске

В Новосибирске начались съёмки документального фильма «Безмолвные атаки», посвящённого самой успешной команде хоккеистов с нарушениями слуха, которая в 2024 году в пятнадцатый раз стала чемпионом России.
Коллектив создателей фильма стал лауреатом конкурса «Россия: взгляд в грядущее», организованного Фондом содействия региональному кино.
— Если говорить сюжетно об этой истории, то это люди, вдохновленные идеей, которая из дворовой команды приводит их к вершинам спортивного олимпа, — рассказала Екатерина Ивантеева, продюсер фильма, на пресс-конференции.
Завершение съёмок запланировано на лето 2024 года. Режиссёром фильма выступил Василий Ковбасюк из Новосибирска.
Предполагается, что кинолента о спортсменах с ограниченными возможностями слуха может стать успешным документальным проектом в духе Netflix, который также будет способствовать продвижению Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что фильм про барнаульского маньяка снимают в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — chandlervid85
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru