Фильм о глухих хоккеистах снимут в Новосибирске

В Новосибирске начались съёмки документального фильма «Безмолвные атаки», посвящённого самой успешной команде хоккеистов с нарушениями слуха, которая в 2024 году в пятнадцатый раз стала чемпионом России.

Коллектив создателей фильма стал лауреатом конкурса «Россия: взгляд в грядущее», организованного Фондом содействия региональному кино.

— Если говорить сюжетно об этой истории, то это люди, вдохновленные идеей, которая из дворовой команды приводит их к вершинам спортивного олимпа, — рассказала Екатерина Ивантеева, продюсер фильма, на пресс-конференции.

Завершение съёмок запланировано на лето 2024 года. Режиссёром фильма выступил Василий Ковбасюк из Новосибирска.

Предполагается, что кинолента о спортсменах с ограниченными возможностями слуха может стать успешным документальным проектом в духе Netflix, который также будет способствовать продвижению Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что фильм про барнаульского маньяка снимают в Новосибирске.