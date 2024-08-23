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Фильм про барнаульского маньяка снимают в Новосибирске

  • 23/08/2024, 14:10
Автор: Ольга Кирсанова
Фильм про барнаульского маньяка снимают в Новосибирске
Экс-российский чиновник расправился с 11 студентками одного из престижных в стране вузов.

Новосибирский режиссер Муссо Зафари снимает фильм про маньяка, годами насиловавшего и убивавшего студенток и абитуриенток одного из престижных в России вузов. Прототипом главного героя стал барнаульский душегуб Виталий Манишин, которого местные окрестили кровавым ректором.

Режиссер картины признался, что идея снять триллер зародилась когда он изучал человеческие фобии и наткнулся на дело барнаульского маньяка.

— Меня впечатлила история, которая разворачивалась в страшных пустых коридорах огромного универа, — поделился с АиФ-Новосибирск Муссо.

Собеседник заявил, что считает Новосибирск идеальным местом для подобных триллеров.

— Регион богат различными атмосферными локациями, пейзажами, которые наталкивают на идеи и подобные сюжеты. У каждого жанра есть свое место. Новосибирск вполне бы мог стать столицей холодных, атмосферных триллеров, подобных скандинавским фильмам, —поделился автор фильма.

Напомним, в июне 2024 года в Алтайском крае начался суд над одним из самых кровавых серийных убийц нынешнего столетия. Экс-российского чиновника Виталия Манишина, обвиняемого в жестоких расправах над 11 женщинами, окрестили «барнаульским маньяком». Свое смертоносное турне душегуб начал в конце 90-х. Годами изверг оставался безнаказанным и даже умудрился стать чиновником. Задержать его удалось только спустя 34 года после «почина».

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Источник фото: предоставлено Муссо Зафари, скриншот видео СК по Алтайскому краю.

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Россия Новосибирск Барнаул

Теги : серийный маньяк кино Виталий Манишин


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