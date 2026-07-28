Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Культура Общество

Чтобы никто не догадался: новосибирские кинотеатры покажут «Одиссею» Нолана на предсеансовом обслуживании

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Большое зарубежное кино на российские экраны теперь добирается «обходными тропами»

В мировой кинопрокат вышел фильм Кристофера Нолана «Одиссея» (18+). На этапе съемок его называли одной из самых ожидаемых кинопремьер 2026 года. Эпическая адаптация поэмы Гомера стала одним из самых дорогих проектов в истории кино. В России официального релиза «Одиссеи» не будет, но кинотеатры, в том числе новосибирские, его покажут. Infopro54 выяснил подробности.

Производством фильма занималась голливудская киностудия Universal Pictures. Официально с российского рынка она, как и другие западные студии, ушла — не выдает лицензии на показ новых фильмов с 2022 года. Но несмотря на это решение, голливудские фильмы в России периодически выходят на широких экранах. Так было, например, с фильмом «Аватар: Путь воды» (12+), с «Оппенгеймером» (18+). Сейчас так будет с новой работой Кристофера Нолана.

В Новосибирске показ этого фильма с 30 июля запланировали три кинотеатра. В одном из них он значится как «мероприятие» «Одиссея». При этом, чтобы не запутать зрителя, в афише стоит трейлер фильма, указан режиссер и актерский состав. Билеты можно купить только в кассе кинотеатра, онлайн-продаж нет. Другой кинотеатр покажет «Одиссею» в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». Это выражение мало о чем говорит зрителю, но, как сказал в беседе с журналистом один киноман, они понимают, что это своего рода «операция «Ы»»: чтобы никто не догадался. На сайте кинотеатра написано так: «На предсеансовом обслуживании перед фильмом […] зрителям предлагаются к просмотру рабочие материалы картины «Одиссея»». Билеты в данном случае продаются онлайн. И, наконец, в третьем кинотеатре не используют никаких других обозначений: просто «Одиссея», афиша фильма и билеты онлайн.

 

Прокат «Одиссеи» в странах ближнего зарубежья начался 23 июля. Там его показывают в русском дубляже. Именно по такой схеме в российские кинотеатры теперь чаще всего заходят голливудские фильмы.

— Перевод и дубляж делается, конечно, в первую очередь для российского рынка. Но формально заход — через страны ближнего зарубежья. Схема может показаться сложной, но на самом деле мало что изменилось с предсанкционных времен. Игроки те же, все, кто зарабатывал на прокате, продолжают зарабатывать. Западные киностудии при всех объявленных санкциях хотят получать прибыль от российского рынка. И в общем получают, при помощи чуть более сложной дистрибуции, — рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией на рынке кинопроката.

Цены на просмотр фильмов в рамках «предсеансового обслуживания», «мероприятий», «специальных кинопоказов» сопоставимы с ценами на обычные киносеансы.

Ранее редакция рассказывала, как новая цензура меняет фильмы.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фильмы фильм "Одиссея" Кинотеатры Новосибирска

1 630
0
0
Предыдущая статья
Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки
Следующая статья
Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ликвидируют последствия аварии на Горском коллекторе. Сроки ремонта сдвинулись как минимум на два месяца. Работы осложнены масштабным засором — в трубопровод попало около 5 тысяч кубометров мусора, включая грунт и железобетонные обломки.

Протяженность забитого участка достигла 260 метров, при этом 70 метров полностью перекрывают поток. Засор растянулся на 150 метров за пределами котлована. Сейчас на месте установлены лебедки и обслуживающие площадки, специалисты размывают стенки и извлекают крупные фрагменты. Об этом на оперативном совещании у мэра рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Читать полностью

В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Президент России Владимир Путин подписал законменяющий правила трудовой миграции в России. Теперь полномочия по формированию перечня востребованных профессий для иностранцев переходят от Министерства труда к Министерству внутренних дел.

Инициатива исходила от законодателей. В Госдуме указывали, что Минтруд долгое время, несмотря на критику, не пересматривал списки профессий для мигрантов, составленные ещё в 2013 году. Это и стало одной из главных причин передачи функций. 

Читать полностью

Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские университеты приняли 64 тысячи заявлений от абитуриентов в 2026 году. По этому показателю столица Сибири заняла пятое место среди всех городов России, пропустив вперед только Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Всего по стране через портал Госуслуг подано почти 1,3 миллиона заявлений. Как отметили в Минцифры РФ, электронным способом воспользовались 94% поступающих.

Читать полностью

Новосибирские автовладельцы сообщили об исчезновении ночных очередей на АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска днем 27 июля заметили, что очереди к АЗС стали короче, а на некоторых заправках совсем исчезли. А в ночь с 27 на 28 июля в Новосибирске очередей не было практически нигде.

Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько водителей.

Читать полностью

«Спящий режим»: как разбудить мозг новосибирских школьников к учебе

Конец июля – время, когда каникулы кажутся бесконечными, а до звонка на первый урок ещё будто целая вечность. Однако чем ближе сентябрь, тем важнее не пропустить момент, когда организм и психику ребёнка нужно начинать бережно готовить к новому учебному ритму. Резкий переход от свободного летнего графика к школьной дисциплине – серьёзный стресс, и родителям стоит позаботиться о нём заранее, а не в последние августовские дни.

Главная ошибка, которую совершают взрослые, – попытка «включить» школьный режим одним днём, буквально первого сентября. Ребёнок, который всё лето засыпал за полночь и просыпался к обеду, физически не может на следующий день встать в семь утра бодрым и сосредоточенным. Организму нужно время, чтобы перестроить внутренние часы.

Читать полностью

Новосибирский бизнес выступил против продажи своих товаров с горевших складов WB

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские предприниматели, торгующие на Wildberries, начали получать первые компенсационные выплаты от маркетплейса, но называют их незначительными. Ситуация с урегулированием ущерба, по их словам, остается неопределенной. Кроме того, продавцы говорят, что товары с пострадавших при атаках БПЛА складов стали поступать в продажу, и называют это тревожными фактами.

Продавцы, реализующие свой товар на маркетплейсе, считают, что выпуск товаров до выяснения ситуации и получения всех документов сопряжен с рисками. Они не уверены, что товар не пострадал и находится в надлежащем качестве.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Право&Порядок

УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Финансы

Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Бизнес

В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

Общество

Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Бизнес Власть

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Общество

В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Авто

Эксперт заявил о застое на рынке легковых авто

Власть

Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Бизнес

Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские грузоперевозчики переходят на цифровые накладные

Общество

Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Культура Общество

Чтобы никто не догадался: новосибирские кинотеатры покажут «Одиссею» Нолана на предсеансовом обслуживании

Общество

Новосибирские автовладельцы сообщили об исчезновении ночных очередей на АЗС

Общество

«Спящий режим»: как разбудить мозг новосибирских школьников к учебе

Бизнес Недвижимость

Школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков

Бизнес Власть

Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Бизнес Власть

Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Власть

В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности