Чтобы никто не догадался: новосибирские кинотеатры покажут «Одиссею» Нолана на предсеансовом обслуживании

В мировой кинопрокат вышел фильм Кристофера Нолана «Одиссея» (18+). На этапе съемок его называли одной из самых ожидаемых кинопремьер 2026 года. Эпическая адаптация поэмы Гомера стала одним из самых дорогих проектов в истории кино. В России официального релиза «Одиссеи» не будет, но кинотеатры, в том числе новосибирские, его покажут. Infopro54 выяснил подробности.

Производством фильма занималась голливудская киностудия Universal Pictures. Официально с российского рынка она, как и другие западные студии, ушла — не выдает лицензии на показ новых фильмов с 2022 года. Но несмотря на это решение, голливудские фильмы в России периодически выходят на широких экранах. Так было, например, с фильмом «Аватар: Путь воды» (12+), с «Оппенгеймером» (18+). Сейчас так будет с новой работой Кристофера Нолана.

В Новосибирске показ этого фильма с 30 июля запланировали три кинотеатра. В одном из них он значится как «мероприятие» «Одиссея». При этом, чтобы не запутать зрителя, в афише стоит трейлер фильма, указан режиссер и актерский состав. Билеты можно купить только в кассе кинотеатра, онлайн-продаж нет. Другой кинотеатр покажет «Одиссею» в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». Это выражение мало о чем говорит зрителю, но, как сказал в беседе с журналистом один киноман, они понимают, что это своего рода «операция «Ы»»: чтобы никто не догадался. На сайте кинотеатра написано так: «На предсеансовом обслуживании перед фильмом […] зрителям предлагаются к просмотру рабочие материалы картины «Одиссея»». Билеты в данном случае продаются онлайн. И, наконец, в третьем кинотеатре не используют никаких других обозначений: просто «Одиссея», афиша фильма и билеты онлайн.

Прокат «Одиссеи» в странах ближнего зарубежья начался 23 июля. Там его показывают в русском дубляже. Именно по такой схеме в российские кинотеатры теперь чаще всего заходят голливудские фильмы.

— Перевод и дубляж делается, конечно, в первую очередь для российского рынка. Но формально заход — через страны ближнего зарубежья. Схема может показаться сложной, но на самом деле мало что изменилось с предсанкционных времен. Игроки те же, все, кто зарабатывал на прокате, продолжают зарабатывать. Западные киностудии при всех объявленных санкциях хотят получать прибыль от российского рынка. И в общем получают, при помощи чуть более сложной дистрибуции, — рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией на рынке кинопроката.

Цены на просмотр фильмов в рамках «предсеансового обслуживания», «мероприятий», «специальных кинопоказов» сопоставимы с ценами на обычные киносеансы.

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