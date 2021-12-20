Финальный инвестпроект СГК в 2021 году в Новосибирске: новые насосы ТЭЦ-4

Запуск двух насосов на турбоагрегате №7 на Новосибирской ТЭЦ-4 позволит снизить потери тепла примерно на 17000 Гкал/год. В планах на 2022 год — установить подобное оборудование еще на двух турбоагрегатах станции.

Сливные насосы позволяют повторно использовать тепло конденсата, который образуется от пара, проходящего через турбину, для подогрева питательной воды. Котлоагрегат использует эту воду для производства пара.

Запуск двух насосов на турбоагрегате №7 на Новосибирской ТЭЦ-4 позволит снизить потери тепла примерно на 17000 Гкал/год. Кроме того, из-за сокращения объема сжигаемого топлива на 2400 тонн в год вредные выбросы в атмосферу уменьшатся на 140 тонн в год.

Цикл работ включает две масштабные операции: установку насосов с регуляторами уровня, а также монтаж автоматики и электроснабжения насосов. Специалисты подрядной организации, ООО «СибСтройКомплект», осуществляют монтаж; работы завершат к концу этого года.

Вложения в установку двух сливных насосов турбоагрегата № 7 составили свыше 10 млн рублей.

Раньше подобное оборудование входило в состав всех турбоагрегатов на станции, но с конца 1970-х и до начала 1980-х годов его полностью демонтировали из-за частого выхода из строя в виду особенностей обслуживания. Современные насосы лишены подобных конструкторских недостатков и более просты в обращении.

В 2022 году энергетики продолжат на Новосибирской ТЭЦ-4 монтаж сливных насосов — на турбоагрегатах № 6 и 8: по два на каждом. Планируемый суммарный объем инвестиций — 16 млн рублей.