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Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для строительства СКИФ

  • 20/12/2021, 14:12
Автор:
Новости Новосибирска
Теперь подрядчик может приступать к основным строительно-монтажным работам на объекте.

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом») получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Также в рамках государственной экспертизы проектно-сметной документации подтверждена достоверность определения сметной стоимости объекта.

По данным пресс-службы ЦКП «СКИФ», заказчиком и застройщиком проекта «мегасайенс» является Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

Сообщается, что получение АО «ЦПТИ» положительного заключения Главгосэкспертизы позволит приступить к следующим шагам реализации проекта «СКИФ» — разработке рабочей документации и началу основных строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства.

— Параллельно со строительной частью проекта идет изготовление оборудования ускорительного комплекса в Институте ядерной физики СО РАН. Кроме того, во взаимодействии с ведущими российскими и международными экспертами мы формируем программу научных исследований на СКИФ. Еще одно важное направление — сотрудничество с вузами, которые готовят специалистов как в области ускорительной техники, так и пользователей синхротронного излучения. К моменту, когда будет построен СКИФ, мы должны быть полностью готовы к монтажным и пуско-наладочным работам, а также подготовить квалифицированные кадры, — подчеркнул директор ЦКП «СКИФ» д.ф.-м.н. Евгений Левичев.

По условиям государственного контракта АО «ЦПТИ» разработало проектную документацию на 27 зданий и сооружений ЦКП «СКИФ» общей площадью 86 800 кв. м и строительным объемом 647 000 куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса — здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции. В рамках проекта ЦПТИ разработал цифровую информационную модель (BIM-модель). Эта модель в дальнейшем будет сопровождать весь жизненный цикл объекта — от начала строительства и до вывода объекта из эксплуатации.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения (СИ) поколения 4+ и энергией 3 ГэВ. Уникальный научный комплекс с рекордным на сегодняшний день эммитансом в 75 пм∙рад — самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения — станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире.

«СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 476 м.

Фото: АО «ЦПТИ»

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Рубрики : Экономика Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство СКИФ наука


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