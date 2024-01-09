Средства на инфраструктурные бюджетные кредиты получит Новосибирская область

Новосибирская область получит федеральные средства на инфраструктурные бюджетные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Одобрено выделение 2 млрд 340 млн рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты на 2024 год, — отметил Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области.

Он рассказал, что перечень объектов будет определен президиумом правительственной комиссии при уточнении заявок регионов.

Напомним, что более 224 млн рублей получат медики в 2024 году в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что дополнительные средства на господдержку бизнеса получит Новосибирская область.

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