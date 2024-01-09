Риски различных заболеваний оценит «волшебное зеркало»

Канадская компания NuraLogix, которая специализируется на разработке программного обеспечения, продемонстрировала Anura MagicMirror или «волшебное зеркало» диагональю 21,5 дюйма. С помочью комбинации датчиков, включая ИИ, оно может промониторить более 100 первостепенных показателей здоровья человека и оценить риски разных заболеваний, пишет MacRumors.

Официально новинку представят на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе уже через несколько дней.

Гаджет за 30 секунд сканирует лицо сидящего перед ним человека, собирая сведения об артериальном давлении, вариабельности сердечного ритма, частоте пульса, дыхания и состоянии кожи. Таким образом MagicMirror оценивает риски возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и гипертонии, жировой болезни печени, а также стресса и депрессии.

В компании уверены, что размещение таких зеркал необходимо в таких учреждениях, как фитнес-центр, поликлиника и дом престарелых.

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