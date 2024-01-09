Вандалы разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске

В Новосибирске вандалы разрушили снежные скульптуры после прошедшего в сибирской столице фестиваля.

Подведение итогов ежегодного конкурса на лучшую композицию из снега были озвучены накануне, 8 января.

Третье место досталось команде из Луганска, серебро получили мастера из Тывы, а победителями стали скульпторы из республики Саха (Якутия).

Уже сегодня, 9 января, горожане обнаружили изуродованные объекты творчества снежных мастеров. Как сообщает Atas.info, у некоторых скульптур отколоты части, у других стерлись детали. Журналисты не исключают воздействие сильного ветра, так как парк «Арена» находится на побережье Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что дети «ограбили» ледяного кота на центральной площади в Новосибирске.