Сумма материнского капитала изменится с 1 февраля 2024 года в Новосибирске

С 1 февраля этого года материнский капитал проиндексируется и составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей – на второго ребенка.
По сообщению правительства России, родители, которые уже получили маткапитал за второго ребенка, получат еще 202,6 тысяч рублей.
— С учетом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тыс. рублей, — пояснил Антон Котяков, глава Минтруда России.
Как отметил министр, лидером по популярности использования материнского капитала в прошлом году стало улучшение жилищных условий.
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Фото: Freepik — freepik
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