Финансовый гороскоп на июль

Финансовый гороскоп для Овна

В июле дела будут продвигаться не совсем стабильно, однако природное упрямство позволит представителям знака прочно удержаться на своих позициях. Дорогие подарки в реальности окажутся не всегда полезными, но получатели их оценят.

Во второй половине месяца всплывут старые долги. Чтобы эта ситуация не стала неожиданностью, лучше заранее быть к ней готовым. Также звезды советуют вести список покупок. При их детальном изучении придет понимание, сколько средств уходит в пустоту.

Финансовый гороскоп для Тельца

Тельцы тяжело расстаются со своими кровными: все время дожидаются подходящего момента. Однако в июле возникнет желание чем-то себя побаловать: новой одеждой или пиццей, заказанной на дом. Необходимо опасаться легких подработок и азартных игр: желание халявы выльется в долги.

Не рекомендуется также заниматься инвестированием: есть риск лишиться последнего. Желательно направить энергию на дело, приносящее небольшой, зато стабильный и честный доход.

Финансовый гороскоп для Близнецов

В июле есть смысл ожидать повышения заработной платы. Переработки начальство поощрит премиями. Если появились предложения по оформлению кредита с маленькими процентами, можно смело соглашаться. Звезды вполне благосклонно смотрят и на покупку автомобиля.

Полезно понаблюдать за тем, как работают другие: на плюсах и минусах коллег получится выстроить собственную тактику и добиться намеченной цели.

Финансовый гороскоп для Рака

Изменения в денежной сфере начнут происходить постепенно. Многое зависит от настроя и целеустремленности самого человека. Важно уметь отстаивать свои права и не прогибаться под причуды руководства.

Предпринимателям для нормализации работы пригодятся наработанные деловые связи, а также находчивость. Сейчас лучше не ввязываться в новые проекты: денежными они не окажутся.

Финансовый гороскоп для Льва

Усилия, затраченные на достижения цели, щедро окупятся (в том числе и в денежном эквиваленте). Июль — удачный месяц для запуска своего дела. Прочный базис для этого имеется. Астрологи рекомендуют с легкой душой расставаться со старыми вещами, а также погасить все задолженности.

Большинство проблем (и материальных) решится в последние дни месяца. Самое интересное, что Львам даже не придется делать для этого что-то особенное.

Финансовый гороскоп для Девы

Стабильные финансовые пополнения не заставят себя долго ждать. Однако и расходы в июле значительно увеличатся. Благоприятными окажутся траты, направленные на благоустройство своего жилья.

Может возникнуть желание пустить личные средства на благо других людей. Иногда подобный альтруизм будет оправдан. Иногда окажется обыкновенной расточительностью.

Финансовый гороскоп для Весов

В июле Весы в полной мере почувствуют себя финансово независимыми. Бюджет ожидается не просто стабильным, но и рационально используемым на личные нужды. Звезды сулят успех в делах с недвижимостью. Оформлять ипотеку можно смело.

Астрология рекомендует воздержаться от займов и сотрудничества с микрофинансовыми организациями. Одалживать деньги друзьям также не стоит. Отношения испортятся навсегда, а о возврате придется забыть.

Финансовый гороскоп для Скорпиона

Скорпионам можно жить спокойно: июль не предвещает крупных трат. Если возможности позволяют, имеет смысл больше отдыхать и меньше работать. Вторым половинкам Скорпионов часто кажется, что их любимые очень жадные. Однако это совсем не так: просто представители знака умеют жить по средствам.

Если есть желание направить личные деньги в какое-то русло, предпочтение желательно отдать долгосрочному проекту. Первые незначительные плоды можно будет наблюдать уже в августе.

Финансовый гороскоп для Стрельца

Неожиданные расходы могут превысить лимит имеющихся средств. Зато вложенные когда-то деньги начнут окупаться с завидной регулярностью. Крупные покупки обсуждают со второй половиной.

От подработок не нужно открещиваться. Даже если в плане денег они окажутся копеечными, полученный опыт в дальнейшем сможет принести реальные суммы.

Финансовый гороскоп для Козерога

Денежные потери возможны из-за других людей. Вложения в недвижимость окажутся удачными. Кто-то из Козерогов сумеет выиграть внушительную сумму. Звезды особенно щедро настроены на последние дни месяца.

Чего точно делать не рекомендуется, перечислять много в только что открывшийся бизнес. Велика вероятность прогореть. Чем больше анализировать свои поступки, тем выше шанс распоряжаться финансами грамотно.

Финансовый гороскоп для Водолея

Астрология советует отложить немного денег на черный день, однако Водолеи сейчас увлечены любовными делами и о финансах думают в последнюю очередь. Значительная часть из кошелька будет уходить в карманы их возлюбленным.

Некоторые Водолеи в июле наконец-то закончат выплачивать ипотеку и смогут спокойно жить на своих законных квадратных метрах. Средства отныне можно потратить на более приятные вещи (развлечения и путешествия).

Финансовый гороскоп для Рыб

Денег в июле Рыбы потратят много, но в любом случае звезды советуют быть внимательнее и осмотрительнее. Успешными станут операции с драгоценными металлами и ценными бумагами. Если предстоит разговор на предмет купли-продажи, к нему нужно основательно приготовиться.

Благоприятный период, чтобы перевести отложенные средства на полноценный отпуск: экскурсии, впечатления, оздоровление.