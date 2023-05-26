Пан или пропал: финансовый гороскоп на июнь для каждого знака зодиака

Овен

В первой половине июня Овнам следует активно проявлять себя на работе. Если начальство предлагает руководить крупным проектом, немедленно соглашайтесь. Не переживайте о недостаточном опыте и страхе ― новый проект откроет для вас дверь в финансовую стабильность. Наконец, это даст вам возможность совершить желанные дорогие покупки, но делать это лучше в конце месяца.

Телец

Тельцам до середины месяца рекомендуется сохранять «холодный» ум. Откажитесь от сомнительных вложений, не давайте денег в долг и сами не берите. Сейчас вам важно фиксировать все траты и следить за тем, чтобы расходы не превышали доходы. Если Телец имеет заначку, лучше не трогать ее, даже если очень хочется.

Более смелые поступки в карьере и финансах можно совершать только во второй половине месяца. Здесь удача поворачивается к вам лицом и она уже готова трубить из рога изобилия.

Близнецы

Близнецы, в июне готовьтесь искупаться в финансовом фонтане. Должники начнут возвращать долги, начальство оценит вашу работу по достоинству и повысит зарплату, а некоторые Близнецы смогут открыть для себя новый источник доходов. Июнь ― лучший месяц для поиска дополнительного заработка, а вот кардинально менять работу не стоит (дождитесь июля). При желании, вложитесь в недвижимость и землю.

Рак

Главная цель для Раков до 20 июня ― самореализация и обучение (запишитесь на курсы, повысьте квалификацию). Вкладывайтесь в обучение, но от других денежных трат откажитесь. Сейчас вам важно подготовиться к 27 июня, когда Меркурий войдет в ваш знак. После этого события, в карьере и в финансовой сфере произойдут положительные изменения. Вы можете заключить выгодные контракты, получить оффер на работу за границей и выстроить новые рабочие связи.

Лев

В начале месяца Львам важно совершить все крупные переговоры и большие покупки. Вы сможете легко получить большие суммы и «выбить» для себя маленькие проценты у банков. Находясь под покровительством Марса, некоторым Львам захочется проявить силу и вывести оппонента на конфликт. Это личное предупреждение для вас ― воздержитесь.

Во второй половине июня ваши энергии будут спокойнее, настанет время для командной работы. Здесь уже можно просить о повышении зарплаты или новой должности. Избегайте спонтанных покупок и необдуманных вложений.

Дева

Июнь для Девы ― месяц комфорта и спокойствия. В финансовом плане не будет потрясений и серьезных изменений. Вы можете не переживать о деньгах и задуматься об инвестициях и накоплениях, а также совершить крупные покупки, которые долго время откладывали. Будьте осторожны с мошенниками, если планируете путешествие или небольшой отпуск.

Весы

В первый месяц лета Весы обретут финансовую стабильность. Нельзя сказать, что вы получите большие деньги, но и бедствовать не будете. К тому же, в июне вы будете не настроены на крупные покупки, поэтому личный бюджет Весов вряд ли сильно изменится.

Если уже давно планируете сменить место работы, но боитесь, звезды сделают этот шаг за вас ― кто-то из Весов получит известие об увольнении. Для сохранения своих сбережений, заранее разошлите резюме по компаниям. Если же вы наоборот горите своим делом, начальство это оценит, но вознаградит вас только в июле.

Скорпион

Скорпиону в июне следует внимательно следить за финансами. Сейчас ваша задача состоит в том, чтобы увеличить денежный поток, а не истощить его. В июне велик соблазн потратить все на развлечения, поэтому внимательно следите за движением денег в своей жизни, чтобы в конце месяца не остаться без средств к существованию.

Июнь благоприятен для поиска нового источника заработка или дополнительного дохода. Можете продавать старые вещи и монетизировать свои хобби.

Стрелец

Стрелец в июне не будет испытывать нужды. У него отличный заработок, начальство мгновенно выписывает премии, должники возвращают долги, а вложенные средства приумножаются. Стрельцы могут смело откладывать на свою крупную мечту, отправляться в путешествия и дарить дорогие подарки. Ничего в этом месяце не сковывает их финансовый поток.

Козерог

В июне Козерог обязан позаботиться о своих накоплениях. Не давайте деньги в долг даже родственникам, вряд ли вы получите их обратно в обещанный срок. Не соглашайтесь вкладываться в бизнес друзей. Займитесь личными проектами, особенно творческой направленности. Новое дело поможет укрепить финансовую стабильность. В общем и целом, в июне рассчитывайте только на себя.

Водолей

Водолей в июне ― тот самый счастливчик, который и работу новую найдет, и деньги к нему будут лететь со всех сторон, да и друзья предложат отличный вариант для заработка. В последнем случае даже не думайте и соглашайтесь, новое дело покажет отличный результат, что ощутимо отразиться на вашем кошельке.

Рыбы

Финансовая сфера у Рыб будет удачна не только в июне, но и на протяжении всего лета. За это время вы сможете удачно вложиться, сделать практичные покупки и хорошо отдохнуть. Несмотря на ежедневные траты, деньги словно обратно прилетают к вам со всех сторон. Не бойтесь инвестировать, делать крупные благотворительные взносы и открывать компанию.