Финансовый гороскоп на сентябрь для знаков Зодиака: вложения, покупки, бизнес

В первой половине сентября финансовое изобилие будет благосклонно в отношении Овнов. Сейчас вам необходимо как можно больше общаться с обеспеченными людьми и самим искать пути для увеличения прибыли. Все финансовые вложения и крупные инвестиции принесут желаемое изобилие.
Во второй декаде месяца следует довериться судьбе и плыть по течению. Активные действия в это время могут навредить вашему статусу ― пока что отдохните и откажитесь от больших трат.
Для Тельцов сентябрь ― это месяц накоплений и партнёрства. Стоит уделить внимание сберегательным счетам и определить, какую сумму стоит вкладывать в развитие бизнеса. Говоря о партнёрстве, не спешите делать всё в одиночестве, наймите финансового консультанта и на более глубоком уровне изучите тему вложений и увеличения капитала.
Сентябрь ― не время для ведения переговоров с начальством. Если вы планировали поговорить об увеличении вашей зарплаты, лучше этот вопрос оставить на следующий месяц.
До 10 сентября Близнецы могут взять свои финансовые поступления под личный контроль ― переговоры с начальством, поиск инвесторов и вложения в личный бизнес обернуться для вас положительно.
Во всей этой денежной суете не забывайте обращать внимания на мелочи в договорах и при общении с людьми. Если Близнецы в начале месяца допустят ошибку, уже во второй декаде сентября им может это дорого обойтись.
В сентябре Рак будет чувствовать себя спокойно и расслабленно. Поработав до этого восемь месяцев, сейчас он наконец-то обретает финансовую стабильность и может переключить внимание на решение других вопросов. Однако финансы всё равно стоит держать в списке приоритетов, чтобы совсем не упустить те денежные пути, которые Раки открыли для себя в этом году.
Львы деньги в сентябре увидят лишь после продуктивной работы, поэтому не стоит ждать лёгких заработков ― по крайней мере в сентябре. А пока что постарайтесь проявить себя смело в деловых вопросах (на работе, в бизнесе), в будущем это окажет положительное влияние на финансовый рост.
В середине месяца может возникнуть неприятность в виде небольших штрафов или незапланированных покупок, однако это не окажет сильного влияния на ваши накопленные сбережения.
Сентябрь для Девы ― месяц отдыха и сбора урожая. Вы достаточно трудились все восемь месяцев, сейчас пришло время уделить внимание своим желаниям и покупкам. Во второй половине месяца смело совершайте крупные покупки и не жалейте финансов ― деньги будут и их будет много.
Весы в сентябре ― заложники своего страха и воображения. Им кажется будто деньги заканчиваются, новые накопления не создаются, а всё, что было заработано ранее вот-вот исчезнет. Не стоит паниковать, причина в таком состоянии ― проблемы на работе: сокращение штата, неудачный проект, недовольный заказчик.
В сентябре Весам важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Лишь в спокойном состоянии вы сможете сохранить свои накопления и избежать многих ошибок.
Скорпион наконец-то сможет найти для себя альтернативные источники дохода. Все перемены, произошедшие в сентябре, будут положительными ― пора вкладываться финансово и не бояться крупных сделок.
Однако тема сделок в сентябре будет достаточно щепетильна, чтобы они прошли успешно, следует обращать внимание на все детали заключения контракта и думать не только о том, что нужно вам, Скорпионам, но и том, что хочет получить ваш партнёр.
Стрельцу в сентябре повезёт в сфере рекламы и развития личного дела, вложенные финансы окупятся в максимально короткий срок. Чего следует избегать, так это бескомпромиссного общения с начальством и коллегами ― не стоит наживать себе врагов в их лице.
В сентябре Козерогу все финансовые траты стоит посвятить семье и своему родному дому. Удачным станет покупка новой бытовой техники, предметов мебели, а также пришла пора положить начало ремонту. Остальные траты лучше оставить на другой месяц, сейчас ваша цель ― обустройство семейного очага.
Главная задача на сентябрь ― оградить себя от импульсивных покупок и долгов (не следует занимать и самому давать в долг). Вам будет крайне тяжело отдавать долги, да и сами заёмщики не спешат вернуть вам ваши средства. Перед приобретением дорогой вещи, стоит подумать, она вам сейчас и правда нужна или с этой покупкой можно повременить.
Финансы лучше потратить на развлечения и удовольствие ― посетите мероприятия, отдохните или съездите в небольшой отпуск.
Рыбы ― счастливчики сентября. В этом месяце их интуиция, за счёт Нептуна, сильно обостряется. Вы буквально чувствуете прибыльные сделки и умеете договариваться с высокопоставленными людьми. Рыбы смогут найти новые крупные источники дохода, а также дождаться возвращения долгов от стары
Изображения с сайта pixabay.com
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