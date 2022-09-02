Финансовый гороскоп на сентябрь для знаков Зодиака: вложения, покупки, бизнес

Финансовый гороскоп для Овна

В первой половине сентября финансовое изобилие будет благосклонно в отношении Овнов. Сейчас вам необходимо как можно больше общаться с обеспеченными людьми и самим искать пути для увеличения прибыли. Все финансовые вложения и крупные инвестиции принесут желаемое изобилие.

Во второй декаде месяца следует довериться судьбе и плыть по течению. Активные действия в это время могут навредить вашему статусу ― пока что отдохните и откажитесь от больших трат.

Финансовый гороскоп для Тельца

Для Тельцов сентябрь ― это месяц накоплений и партнёрства. Стоит уделить внимание сберегательным счетам и определить, какую сумму стоит вкладывать в развитие бизнеса. Говоря о партнёрстве, не спешите делать всё в одиночестве, наймите финансового консультанта и на более глубоком уровне изучите тему вложений и увеличения капитала.

Сентябрь ― не время для ведения переговоров с начальством. Если вы планировали поговорить об увеличении вашей зарплаты, лучше этот вопрос оставить на следующий месяц.

Финансовый гороскоп для Близнецов

До 10 сентября Близнецы могут взять свои финансовые поступления под личный контроль ― переговоры с начальством, поиск инвесторов и вложения в личный бизнес обернуться для вас положительно.

Во всей этой денежной суете не забывайте обращать внимания на мелочи в договорах и при общении с людьми. Если Близнецы в начале месяца допустят ошибку, уже во второй декаде сентября им может это дорого обойтись.

Финансовый гороскоп для Рака

В сентябре Рак будет чувствовать себя спокойно и расслабленно. Поработав до этого восемь месяцев, сейчас он наконец-то обретает финансовую стабильность и может переключить внимание на решение других вопросов. Однако финансы всё равно стоит держать в списке приоритетов, чтобы совсем не упустить те денежные пути, которые Раки открыли для себя в этом году.

Финансовый гороскоп для Льва

Львы деньги в сентябре увидят лишь после продуктивной работы, поэтому не стоит ждать лёгких заработков ― по крайней мере в сентябре. А пока что постарайтесь проявить себя смело в деловых вопросах (на работе, в бизнесе), в будущем это окажет положительное влияние на финансовый рост.

В середине месяца может возникнуть неприятность в виде небольших штрафов или незапланированных покупок, однако это не окажет сильного влияния на ваши накопленные сбережения.

Финансовый гороскоп для Дев

Сентябрь для Девы ― месяц отдыха и сбора урожая. Вы достаточно трудились все восемь месяцев, сейчас пришло время уделить внимание своим желаниям и покупкам. Во второй половине месяца смело совершайте крупные покупки и не жалейте финансов ― деньги будут и их будет много.

Финансовый гороскоп для Весов

Весы в сентябре ― заложники своего страха и воображения. Им кажется будто деньги заканчиваются, новые накопления не создаются, а всё, что было заработано ранее вот-вот исчезнет. Не стоит паниковать, причина в таком состоянии ― проблемы на работе: сокращение штата, неудачный проект, недовольный заказчик.

В сентябре Весам важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Лишь в спокойном состоянии вы сможете сохранить свои накопления и избежать многих ошибок.

Финансовый гороскоп для Скорпиона

Скорпион наконец-то сможет найти для себя альтернативные источники дохода. Все перемены, произошедшие в сентябре, будут положительными ― пора вкладываться финансово и не бояться крупных сделок.

Однако тема сделок в сентябре будет достаточно щепетильна, чтобы они прошли успешно, следует обращать внимание на все детали заключения контракта и думать не только о том, что нужно вам, Скорпионам, но и том, что хочет получить ваш партнёр.

Финансовый гороскоп для Стрельцов

Стрельцу в сентябре повезёт в сфере рекламы и развития личного дела, вложенные финансы окупятся в максимально короткий срок. Чего следует избегать, так это бескомпромиссного общения с начальством и коллегами ― не стоит наживать себе врагов в их лице.

Финансовый гороскоп для Козерога

В сентябре Козерогу все финансовые траты стоит посвятить семье и своему родному дому. Удачным станет покупка новой бытовой техники, предметов мебели, а также пришла пора положить начало ремонту. Остальные траты лучше оставить на другой месяц, сейчас ваша цель ― обустройство семейного очага.

Финансовый гороскоп для Водолея

Главная задача на сентябрь ― оградить себя от импульсивных покупок и долгов (не следует занимать и самому давать в долг). Вам будет крайне тяжело отдавать долги, да и сами заёмщики не спешат вернуть вам ваши средства. Перед приобретением дорогой вещи, стоит подумать, она вам сейчас и правда нужна или с этой покупкой можно повременить.

Финансы лучше потратить на развлечения и удовольствие ― посетите мероприятия, отдохните или съездите в небольшой отпуск.

Финансовый гороскоп для Рыб

Рыбы ― счастливчики сентября. В этом месяце их интуиция, за счёт Нептуна, сильно обостряется. Вы буквально чувствуете прибыльные сделки и умеете договариваться с высокопоставленными людьми. Рыбы смогут найти новые крупные источники дохода, а также дождаться возвращения долгов от стары