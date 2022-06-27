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«Принятые меры поддержки отрасли грузоперевозок недостаточны»

Алина Атланова, член правления СААП, соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос»:
  • 27/06/2022, 15:28

новости Новосибирска— Мы активно взаимодействуем с органами законодательной и исполнительной власти. Работа идет, не все удается, но мы постоянно выходим с инициативами. Пока, на наш взгляд, для нашей отрасли принятые меры поддержки не являются достаточными и действительно решающими проблемы на системном уровне, в отличие, например, от поддержки, которая оказана предприятиям, задействованным в контейнерных перевозках.

Вот какие предложения направляли органам власти за последние месяцы различные ассоциации грузоперевозчиков.

Предложения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП):

Ввести запрет на перевозку грузов по территории РФ европейскими перевозчиками (аналогично мерам, принятым в Белоруссии).

С этой идеей не согласны российские производители и Минсельхоз РФ. А при установлении запрета для европейских перевозчиков российские перевозчики смогли бы осуществлять перевозки от границы по российской территории. В этом случае удалось бы предотвратить захват рынка этих перевозок европейскими транспортными компаниями и снизить цены на доставку товаров.

Изучить возможность первоочередного привлечения российских транспортных предприятий к перевозкам экспортных грузов из регионов Западной Сибири в республики Средней Азии с учетом частичной компенсации транспортных затрат участникам ВЭД-экспортерам.

Минтранс России по просьбе АСМАП провел ряд успешных переговоров с Турцией, Азербайджаном, Монголией, Казахстаном, Ираном по обмену дополнительным количеством разрешений на перевозки грузов. Правительством и ЦБ отменен ряд ограничений в валютном законодательстве, Минтрансом учтены предложения АСМАП при подготовке материалов к российско-китайской встрече глав правительств по работе пунктов пропуска, оформлению виз.

По предложению АСМАП казахстанской стороной готовится решение по отмене запрета перевозок грузов в Казахстан из третьих стран с перецепкой/перегрузкой сроком до декабря 2022 года; Минфином рассматривается вопрос компенсации российским перевозчикам стоимости конфискованных ТС и грузов на территории Украины.

Предложения Сибирской Ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) и Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС):

— В качестве временной меры создать условия для льготного ввоза на территорию РФ подержанных (не старше 3-5 лет) магистральных тягачей производства европейских автозаводов.

Ввоз такой техники необходимо на время полностью освободить от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Данная мера позволила бы в короткие сроки эффективно решить вопрос с дефицитом грузовых транспортных средств и запчастей к ним в России. Хочу акцентировать внимание на данном предложении, потому что его реализация позволила бы перевозчикам решить очень большое количество проблем. Кстати, подобная мера успешно применена в отношении контейнерных перевозчиков — отменена таможенная пошлина на ввоз контейнеров.

Снизить розничные цены на ГСМ до 30-35 рублей за литр за счет уменьшения акцизов.

Кстати, если говорить про нашу региональную специфику, то у нас, как у перевозчиков, есть вопрос: почему в Новосибирской области цена на топливо на 3-4 рубля выше, чем у всех наших соседей? Мы не видим к этому никаких предпосылок, кроме отсутствия контроля властей за данным вопросом. И к вопросу о себестоимости: с учетом переориентации логистики с запада на восток, где топливо и так всегда дороже, и где монополистом является «Роснефть», там мало того, что даже перевозчикам с большими объемами выборки топлива компания не дает скидок, так она еще и увеличила сборы на 1%.

Льготные ставки по кредитам для предприятий, осуществляющих автомобильные грузоперевозки (со ставкой 3-5% годовых для займов на сумму до 10 млн рублей).

Реализовать субсидирование процентных ставок по лизингу и кредитам на седельные тягачи и полуприцепы. На уровне региона предусмотрена финансовая поддержка субсидирования части затрат на приобретение оборудования. Вряд ли можно говорить, о том, что это в полной мере работающий инструмент. На примере опыта нашей компании: мы подали заявку, по условиям проходим, рассчитываем получить 5 млн рублей, но в выделении субсидии нам отказали. Просто потому, что не хватило денег. Оказывается, в регионе на эту субсидию выделены всего 22 млн (на предприятия всех отраслей).

Отменить таможенные пошлины на поставку запчастей импортного производства до момента стабилизации ситуации.

Дать отсрочку по выплате кредитов и лизингов. Для физических лиц льготные каникулы реализованы, для юридических лиц — нет. А такая отсрочка помогла бы многим предпринимателям сохранить бизнес.

— Для автотранспортных компаний установить НДС в размере 10%.

Это самые значимые для нас меры, но, к сожалению, ни одна из них не реализована.

Кроме того, мы предлагали:

— Реализовать дотации на сохранение рабочих мест в размере МРОТ за сотрудника. Данная мера хорошо сработала в 2019 году, было бы целесообразно использовать этот опыт.

Дать отсрочку на год по налогам и сборам. Реализовано только в части страховых взносов, а необходимо также рассмотреть отсрочку по НДС.

Временно отменить транспортный налог.

— Ввести временный мораторий на действие системы «Платон» до тех пор, пока государство не обеспечит должный контроль за платежами от всех участников рынка. Сейчас многие уклоняются от платежей в систему, что создает неравные условия на рынке, дает преимущества недобросовестным перевозчикам.

Снизить тарифы страховых взносов: ПФ — 10%, ФОМС — 2%, (для фонда оплаты труда размером не менее 4 МРОТ — 55 560 рублей).

Хочется особо отметить, что власти прислушались к нашему предложению внести изменения в КоАП в статью 12.21.1 — о невзимании штрафов за превышение осевой нагрузки транспортного средства не более 10%. Соответствующий закон принят, внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях. Мы считаем это большой успех.

Но хотела бы обратить внимание, что одновременно Правительством РФ в качестве антикризисной меры был временно отменен весогабаритный контроль. Наша ассоциация высказывалась категорически против этого решения, так как оно однозначно в очень короткий период приведет к ухудшению качества дорог.

А дороги и так на очень многих отрезках требуют срочного капитального ремонта. В качестве примера можно привести участки автомобильной дороги Новосибирск – Кочки – Павлодар в Новосибирской области. Можно сказать, что на отдельных участках дороги уже нет, она уничтожена грузовиками, которые бесконтрольно везут из Казахстана в Россию плодоовощную продукцию. Решить проблему можно только запретив въезд на территорию России перегруженного транспорта. Такой транспорт в принципе не должен заезжать на нашу территорию.

Мы очень надеемся, что власть будет активнее нас привлекать в рабочие группы по разработке мер поддержки, контроля их реализации и оценки экономического эффекта.

 

По материалам выступления на IX Международном Сибирском транспортном форуме

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Сибирь Россия

Теги : грузоперевозки бизнес


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