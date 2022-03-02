Рекламодателям

Финансовый прогноз на март 2022 для всех знаков Зодиака

  • 02/03/2022, 14:50
Финансовый гороскоп на март 2022 года
Для всех знаков Зодиака начало весны в этом году выдалось сложным и неоднозначным. В условиях неопределенности большинство жителей нашей страны оказались в сложной ситуации.

Главное, не сидеть сложа руки. Однако, бросаться в омут с головой и совершать неосмотрительные поступки звёзды тоже не рекомендуют. Во всём хороша мера и трезвый расчёт, особенно в том, что касается денег и способов их заработка.

Финансовый гороскоп для ОвнаФинансовый гороскоп для Овна

Упорным и целеустремлённым Овнам не привыкать преодолевать трудности и, казалось бы, несокрушимые преграды. Это как раз и станет программой-минимум для представителей знака на первую половину марта. А ещё первые две недели как нельзя лучше подходят для повышения своего профессионального уровня и подготовки к последующему развитию событий.

В период с 15 по 31 число Овнов ожидают крупные траты. Дабы не подорвать свой бюджет и не столкнуться с неприятными сюрпризами, следует тщательно взвесить все за и против. Денежки любят счёт и уважительное к себе отношение.

Финансовый гороскоп для ТельцаФинансовый гороскоп для Тельца

Удача в целом будет благосклонна к представителям знака. Но только в случае их крайней осмотрительности и осторожности в обращении с капиталом. Нелишним станет освоение финансовой грамотности и умения планировать расходы. Последние в марте значительно возрастут и окажут недюжинное давление на неподготовленных к такому повороту Тельцов. В профессиональной сфере возможно поступление новых интересных предложений. Самая эффективная стратегия — держать нос по ветру!

Финансовый гороскоп для БлизнецовФинансовый гороскоп для Близнецов

Первая половин марта не самый удачный период для инвестиций. Возможно возникновение сложностей с привлечением заёмных средств. Тем не менее период с 17 числа и до конца месяца обещает Близнецам быть более результативным в денежном плане. Здесь главное действовать смело и решительно, но не терять рассудка. И тогда все усилия непременно принесут щедрые плоды.

Финансовый гороскоп для РакаФинансовый гороскоп для Рака

В начале марта представителям знака лучше не браться за решение вопросов, связанных с кредитами, страховками и наследством. Целесообразно вернуться к этим проблемам после 24 числа, когда положение планет станет благоприятным для подобной деятельности. Ракам необходимо активно включаться в работу, проявлять настойчивость, но не забывать о чутком отношении к людям и необходимости урегулировать конфликтные ситуации мирным путём.

Финансовый гороскоп для ЛьваФинансовый гороскоп для Льва

Март — просто идеальное время, чтобы избавиться от всех долгов и кредитов. Но для этого царю природы придётся трудиться, не покладая лап. Месяц как нельзя лучше способствует закладке прочного фундамента для новых проектов и доведению до ума уже существующих. Если дела требуют проявления настойчивости и силы, то Львы могут смело заявить о себе. Госпожа Фортуна обязательно посодействует их триумфальному шествию с гордо поднятой головой.

Финансовый гороскоп для ДевыФинансовый гороскоп для Девы

В целом март удачный месяц для представителей знака и можно с уверенностью рассчитывать на стабильные результаты. Однако, звёзды не рекомендуют брать кредиты и надеяться на успех инвестиций из серии «положил и забыл». Для Дев — это период активных действий, упорного труда и трезвого расчёта. Время почивать на лаврах пока ещё не пришло.

Финансовый гороскоп для ВесовФинансовый гороскоп для Весов

Первая декада месяца будет сопряжена с денежными трудностями. После 11 марта положение звёзд обеспечит Весам возможность погасить финансовые обязательства и заняться инвестициями. Самое время узнать об этом что-то новое и повысить свой уровень знаний в данной области. Сделки с участием недвижимости или транспортных средств, также лучше перенести на вторую половину марта.

Финансовый гороскоп для СкорпионаФинансовый гороскоп для Скорпиона

Активным и деятельным представителям знака не следует забывать про отдых. Погружение в работу в марте может привести к значительному упадку сил и основательным тратам на восстановление здоровья. Начиная с 15 числа Скорпионам необходимо с особым вниманием отнестись к вопросам долговых обязательств и повышению финансовой грамотности. Последствия неосмотрительности могут быть плачевными.

Финансовый гороскоп для СтрельцаФинансовый гороскоп для Стрельца

Март для Стрельцов пройдёт под эгидой увеличения накоплений и успеха в финансовых делах. Особенно благоприятна для этого вторая половина месяца. Самое время раз и навсегда разобраться с долгами, расплатиться по кредитам и закрыть неоплаченные счета. Первый весенний месяц чрезвычайно благоприятствует капиталовложениям, прохождению обучения инвестиционной грамотности и разработке бизнес-проектов.

Финансовый гороскоп для КозерогаФинансовый гороскоп для Козерога

Для представителей знака март станет весьма противоречивым и неоднозначным периодом. С одной стороны, Козероги полны энергии и готовы свернуть горы на пути к блестящему благосостоянию. С другой, нелишним будет проявить осмотрительность и не влезать в сомнительные предприятия. Ведь там могут оказаться и «подводные камни». Другими словами, месяц станет успешным для тех, кто воспользуется невероятной работоспособностью и умением мыслить прагматично.

Финансовый гороскоп для ВодолеяФинансовый гороскоп для Водолея

Широкие возможности как заработать большие деньги, так и потерять их ожидают Водолеев в марте. Удачным, в финансовом плане этот месяц станет, если научиться планировать свои расходы, особенно статью с «эмоциональными» тратами. Лучше заранее выделить на неё конкретную сумму и не превышать лимит ни при каких обстоятельствах.

Вполне вероятны свежие прибыльные идеи для новых проектов, инвестиций и дополнительных источников обогащения. Кроме того, март идеально подходит Водолеям для обучения и повышения квалификации.

Финансовый гороскоп для РыбФинансовый гороскоп для Рыбы

Первая половина марта послужит для создания благоприятных условий к получению прибыли в будущем. Стоит немного поднажать в плане работы и вложиться в приобретение новых знаний и навыков. Впоследствии такой подход окупиться сторицей. Вторая половина месяца откроет Рыбам начало необычайно удачного финансового периода. Удастся увеличить накопления, сформировать подушку безопасности и выйти на кардинально новый уровень достатка.

В целом март — неоднозначный месяц в денежном плане для всех представителей гороскопа. Но жить нужно, следуя очень мудрому девизу: «На звёзды надейся, а сам не плошай!». Только так можно гарантировать себе и своим близким безбедное будущее и отсутствие нервных потрясений.

Изображения с сайта pixabay.com

2 220

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансовый гороскоп


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Tom Tailor
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибирь завезли 116 тонн цветов

02/03/2022, 15:47

Объемы торговли Сибири со странами Евразийского экономического союза выросли в 1,5 раза

02/03/2022, 10:31

Власти продлили сроки работы четырех ТОР в Кузбассе

01/03/2022, 16:33

На таможне резко вырос объем контрафакта

24/02/2022, 13:34

Актуальный разговор

Интервью

«Когда ты превращаешь панику в цифры про свою компанию, то понимаешь, что с этими страхами можно работать»

Все материалы
Лента новостей

Задержан директор компании, которая строит здание для мэрии

02/03/2022, 17:28

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

02/03/2022, 16:20

Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

02/03/2022, 16:06

Заказы на онлайн-платформе OR GROUP за неделю выросли в 6 раз

02/03/2022, 16:03
Популярное

Это упражнение поможет справиться со стрессом и тревогой

01/03/2022, 18:19

На 80% вырос средний чек на технику и электронику в России

01/03/2022, 15:27

Оптовики подняли закупочные цены для аптек до 25%

01/03/2022, 13:08

Disney приостановит поставки фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации на Украине

01/03/2022, 12:33

Какие законы вступят в силу с 1 марта 2022 года

01/03/2022, 10:46

«Почта России» часть отправлений доставит наземным транспортом из-за ограничения воздушного пространства

28/02/2022, 17:31

С 1 марта подорожают автомобили «АвтоВАЗа»

28/02/2022, 16:21
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik

02/03/2022, 15:10

ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей

02/03/2022, 15:07

Благотворительный фонд «Завтра будет» окажет психологическую помощь людям, не справляющимся с тревожным состоянием

02/03/2022, 12:26

ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов

02/03/2022, 11:56

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

02/03/2022, 10:54

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

Новости Новосибирска

Для экспортеров Новосибирской области открыли «горячую линию»

«Магнит» дополнительно ограничил наценку на ряд социально значимых товаров

Сервис «Яндекс-еда» заявил об утечке базы данных клиентов

Ремесленникам помогут выйти на новые рынки

Дефицита гречки в Новосибирской области нет

Финансы

Новости Новосибирска

Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

Заказы на онлайн-платформе OR GROUP за неделю выросли в 6 раз

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Банк России озвучил меры по поддержке финансовой стабильности

Политика

Новости Новосибирска

Чемпионата мира по волейболу в России тоже не будет

«Политика вмешалась в спорт». Чемпионата по хоккею в Новосибирске не будет

Как правительство РФ планирует смягчать влияние санкций

В областном правительстве два новых министра

Политологи: санкции не разрушат экономику России, но затормозят ее рост

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Технологии

Новости Новосибирска

В Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

Агропром

Новости Новосибирска

Дефицита гречки в Новосибирской области нет

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Транспорт

новости Новосибирска

В Академгородке построят магистраль

Движение через Октябрьский мост не будет останавливаться

Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Пролётное строение моста через Обь надвинуто на 80 %

Медицина

Новости бизнеса

Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

Дни красоты в санатории «Рассвет»

Весенний подарок: экспресс-обследование для прекрасных дам

Кому противопоказана физиотерапия? Развеиваем мифы

Спецпредложение для мужчин: проверка здоровья быстро и качественно

Авто

Новости Новосибирской области

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Туризм

Новости Новосибирской области

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Общество

новости Новосибирска

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

Власти, дорожники и энергетики пытаются согласовать график ремонтов на лето

Выставки Новосибирска. Всем нужны мир, согласие, дружелюбие. И котики

Для экспортеров Новосибирской области открыли «горячую линию»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска