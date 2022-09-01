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Финляндия выдаст спецвизы россиянам, осуждающим СВО в Украине, страны Балтии и Польша хотят запретить выдачу виз россиянам, Китай прекратил поставки двигателей для КамАЗа

  • 01/09/2022, 18:11
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санкции против РФ
Санкции. Дайджест за 1 сентября.

Правительство Финляндии планирует ввести новый тип гуманитарных виз для россиян, которые выступают против российской спецоперации в Украине. Они будут предназначены для активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов независимых изданий, сообщает телерадиокорпорация Yle со ссылкой на главу финского МИД Пекка Хаависто.

— Гуманитарная виза позволит представителям этих групп въезжать в Финляндию. Эти вопросы должны решаться в индивидуальном порядке. Визы можно было бы выдавать только в некоторых особых случаях, таких как война на Украине, — заявил Хаависто.

С сентября Финляндия планирует на 90% сократить выдачу виз для российских туристов и время на их оформление.

1 сентября власти Финляндии объявили о новом порядке выдачи виз россиянам. В сутки граждане нашей страны смогут оформить 500 документов, 100 из которых будут туристическими.

Как заявил глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто, визовые ограничения демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам. Кроме этого, ограничивается география приёма заявлений на туристические визы. Их будут принимать только по понедельникам в диппредставительствах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют запретить выдачу виз россиянам, а также ввести для них запрет на пересечение своих границ с визами стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

— Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности, — заявляют главы МИД.

Отмечается, что увеличение потока туристов из России воспринимается министрами как «серьезная угроза общественной безопасности».

По словам Главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, приостановки ЕС соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, о которой объявили 31 августа, все равно недостаточно, и Европе следует резко сократить число выдаваемых виз, чтобы уменьшить поток российских граждан в ЕС. Исключение должно быть сделано для диссидентов и в «гуманитарных» случаях.

Швейцария адаптировала ряд своих санкционных мер против России, в соответствии с седьмым пакетом санкций ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство (Федеральный совет).

— Ряд швейцарских санкций, в частности, запрет на покупку у России золота, действует с 3 августа, — напомнили в Берне. — С 31 августа Швейцария присоединяется также к «техническим мерам», одобренным в ЕС, касающимся, в частности, «размещения вкладов и установления кредитных рейтингов».

Кроме того, Швейцария отныне запрещает предоставлять государственные контракты российским гражданам или организациям, находящимся на территории России. Данная мера не распространяется на российских граждан, живущих в Швейцарии, и на швейцарские компании, находящиеся в собственности россиян, пояснил Федеральный совет.

Напомним, что Швейцария, которая не входит в Евросоюз, ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все другие санкции ЕС против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ в Украине.

Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигетелей КамАЗУ, которые в РФ ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы «НефАЗ», сообщили «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Китайские власти предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, которые попали под западные санкции.

В результате прекращения сотрудничества с китайским поставщиков планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей были нарушены.

Весной у КамАЗа возник дефицит американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch.

Напоминаем, после начала войны в Украине КамАЗ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.

Фото: pixabay.com — reijotelaranta

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции визы визовый режим


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