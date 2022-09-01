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Михаила Обласова оставили под стражей

  • 01/09/2022, 18:26
Мошенничество с землей
Еще на два месяца.

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей Михаила Обласова до 7 ноября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Постановление не вступило в законную силу

Напомним, Михаил Обласов и Николай Вдов были задержаны в апреле. По информации ТАСС, следствие считает, что коммерсанты получили от мэрии Новосибирска по фиктивным документам участок земли — якобы для создания на нем садового товарищества, однако земля была продана. Ущерб мэрии города составил более 383 млн руб. Ранее сообщалось, что речь может идти об участке в Первомайском районе, который якобы был продан по заниженной цене — в 15 раз ниже рыночной — компании совладельцем которой до 2014 года являлся Михаил Обласов — ООО «Лидер-НСК». Учредителем компании также был Николай Вдов.

Михаил Обласов, ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области.

новости Новосибирска

Еще один новосибирский застройщик взят под стражу

Напомним, в начале августа под стражу был взят еще один новосибирский застройщик — Кирилл Ивантеев. Он является председателем совета директоров «Ёлка девелопмент».   Ивантеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Он взят под стражу до 1 октября.

 

Ранее редакция рассказывала, что экс-руководителю новосибирского завода вынесен еще один приговор. 

Фото: pixabay.com — pixel2013

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенничество с землей


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