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В новые мусорные полигоны Новосибирска вписывают высокие технологии

  • 01/09/2022, 17:53
Утилизация мусора, концессия, полигон, экология
В правительстве региона заверяют, что при их создании будут использоваться специальные технологии утилизации мусора и вестись мониторинг окружающей среды.

— Современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов. Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах организована комплексная система экологического мониторинга, — сообщила начальник управления благоустройства регионального МинЖКХ и энергетики Наталья Аббасова в ходе общественном совете при министерстве.

По ее словам, устройство гидроизоляционного экрана не позволит просочится фильтрату с загрязняющими веществами в почвы и подземные воды. Он состоит из двух слоев: специальной мембраны из полиэтилена высокой плотности толщиной два мм, выдерживающего самые суровые атмосферные условия, а также геотекстиля из стопроцентного пропилена, который не боится плесени, грызунов, насекомых и корней деревьев.

Для контроля безопасности окружающей среды на объектах обязательно предусматриваются 4 гидронаблюдательные скважины для контроля состояния подземных вод, 4 точки отбора поверхностных вод, 4 точки контроля состояния почвы с выявлением присутствия тяжелых металлов, нитратов и других вредных веществ, регулярный анализ проб атмосферного воздуха на содержание, соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТКО, а также анализ состояния растений с забором проб на свинец, хром, медь, цинк, кадмий, олово и сурьму. Кроме того, для снижения запаха, скопления насекомых, птиц и грызунов, слой размещаемых остатков покрывают изолирующим слоем инертного материала. Территория комплексов обязательно благоустраивается с высадкой деревьев и газонов.

Напомним, против строительства новых мусорных акций в Новосибирске уже неоднократно проходили акции протеста.

 

Ранее редакция рассказывала о том, как власти пытаются примирить жителей Новосибирского района с соседством новых свалок. 

Фото pixabay — TheDigitalArtist

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора полигон концессия


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