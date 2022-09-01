В новые мусорные полигоны Новосибирска вписывают высокие технологии

— Современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов. Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах организована комплексная система экологического мониторинга, — сообщила начальник управления благоустройства регионального МинЖКХ и энергетики Наталья Аббасова в ходе общественном совете при министерстве.

По ее словам, устройство гидроизоляционного экрана не позволит просочится фильтрату с загрязняющими веществами в почвы и подземные воды. Он состоит из двух слоев: специальной мембраны из полиэтилена высокой плотности толщиной два мм, выдерживающего самые суровые атмосферные условия, а также геотекстиля из стопроцентного пропилена, который не боится плесени, грызунов, насекомых и корней деревьев.

Для контроля безопасности окружающей среды на объектах обязательно предусматриваются 4 гидронаблюдательные скважины для контроля состояния подземных вод, 4 точки отбора поверхностных вод, 4 точки контроля состояния почвы с выявлением присутствия тяжелых металлов, нитратов и других вредных веществ, регулярный анализ проб атмосферного воздуха на содержание, соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТКО, а также анализ состояния растений с забором проб на свинец, хром, медь, цинк, кадмий, олово и сурьму. Кроме того, для снижения запаха, скопления насекомых, птиц и грызунов, слой размещаемых остатков покрывают изолирующим слоем инертного материала. Территория комплексов обязательно благоустраивается с высадкой деревьев и газонов.

Напомним, против строительства новых мусорных акций в Новосибирске уже неоднократно проходили акции протеста.

Ранее редакция рассказывала о том, как власти пытаются примирить жителей Новосибирского района с соседством новых свалок.