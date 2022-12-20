Финская таможня озвучила товары, запрещенные к ввозу на территорию РФ из-за санкций

Таможенная служба Финляндии сообщила о том, какие товары запрещено ввозить в Россию после того, как вступили в силу новые ограничительные меры, продиктованные девятым пакетом санкций Евросоюза.

В перечень подсанкционных товаров были включены двигатели для беспилотников, средства для борьбы с беспорядками, химические и биологические материалы, а также целый ряд всевозможных электронных компонентов.

Кроме того, расширены запреты в отношении оборудования, которое связано с аэрокосмической отраслью, а также касаемо нефтепродуктов.

В таможне отметили, что на сегодняшний день у граждан России в большинстве случаев изымают компьютерные аксессуары, дроны, спортивный инвентарь, ювелирные изделия, средства навигации и электронику, которые они пытаются перевезли через границу.

24 февраля Россия объявила о начале СВО в Украине. В ответ на это Запад стал поэтапно введить против РФ многочисленные масштабные санкции.

Ранее редакция сообщала, что российские суда будут лишены электронной навигации в 2023 году из-за санкций, что может привести к росту количества аварий.

Фото: pixabay.com — reijotelaranta