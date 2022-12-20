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Уборка снега в Новосибирске будет круглосуточной

  • 20/12/2022, 11:10
уборка снега
Для этого мэрия намерена задействовать дополнительные средства и силы ГИБДД.

Территория городских улиц будет убираться от снега круглосуточно. Такое поручение глава города Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания. По мнению мэра, одной ночной уборки недостаточно, поэтому как результат многочисленные пробки на проезжей части. При этом, согласно метеопрогнозам, снегопады в городе ожидаются на протяжении ещё нескольких суток.

Предыдущий снегопад был коротким, не более суток, была возможность развернуться, построить свою работу на ночное время, чтобы не мешать дневному трафику, говорит мэр. Сейчас снег будет идти несколько суток. Ставлю задачу перестроить технологии. Не принимаю докладов, что не убираем днём, потому что получаем 10-бальные пробки. Это неправильный подход. Пробки образуются не от того, что там у нас техника, а от того, что затруднительно проехать. Поэтому: уборкой заниматься круглосуточно, в том числе в дневное время.

По словам главы города, материальных ресурсов для организации круглосуточной уборки у муниципалитета достаточно. Единственное, что может потребоваться — более тесное взаимодействие с ГИБДД.

Ставлю задачу: договориться с полицией о сопровождении, если это требуется, особенно в уборке машин, которые стоят на обочине и мешают, заявил Анатолий Локоть. Скоординируйте деятельность. Но всё равно, ведущая роль за департаментом. Ещё ставлю задачу: увеличить количество привлечённой техники, средства на это выделены. Звенья техники в каждом районе должны работать круглосуточно. И не забывайте тротуары. Малоформатная техника у вас есть.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроитеельного комплекса мэрии, на протяжении последней недели, деятельность по содержанию дорожной сети осуществлялась в зимнем режиме работы. Производилась обработка противогололёдными материалами, подметание проезжей и тротуарной частей дорог, погрузка и ввоз снега, очистка парковочных карманов и остановок общественного транспорта. Среднесуточный выход спецтехники составил 382 единицы. В ручной уборке города было задействовано до 180 рабочих. Вывезено более 60 тыс кубометров снега. В связи со снегопадом был усилен выход техники и рабочих в дневную и ночную смену. Привлекались в день до 60 единиц погрузочной и самосвальной техники, в основном, в ночную смену. За минувшую ночь вывезено более 9 тыс кубометров снега.

 

Ранее редакция сообщала что в Новосибирске решили активнее привлекать к уборке снега частные подрядные организации. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега


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