Уборка снега в Новосибирске будет круглосуточной

Территория городских улиц будет убираться от снега круглосуточно. Такое поручение глава города Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания. По мнению мэра, одной ночной уборки недостаточно, поэтому как результат — многочисленные пробки на проезжей части. При этом, согласно метеопрогнозам, снегопады в городе ожидаются на протяжении ещё нескольких суток.

— Предыдущий снегопад был коротким, не более суток, была возможность развернуться, построить свою работу на ночное время, чтобы не мешать дневному трафику, — говорит мэр. — Сейчас снег будет идти несколько суток. Ставлю задачу перестроить технологии. Не принимаю докладов, что не убираем днём, потому что получаем 10-бальные пробки. Это неправильный подход. Пробки образуются не от того, что там у нас техника, а от того, что затруднительно проехать. Поэтому: уборкой заниматься круглосуточно, в том числе в дневное время.

По словам главы города, материальных ресурсов для организации круглосуточной уборки у муниципалитета достаточно. Единственное, что может потребоваться — более тесное взаимодействие с ГИБДД.

— Ставлю задачу: договориться с полицией о сопровождении, если это требуется, особенно в уборке машин, которые стоят на обочине и мешают, — заявил Анатолий Локоть. — Скоординируйте деятельность. Но всё равно, ведущая роль — за департаментом. Ещё ставлю задачу: увеличить количество привлечённой техники, средства на это выделены. Звенья техники в каждом районе должны работать круглосуточно. И не забывайте тротуары. Малоформатная техника у вас есть.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроитеельного комплекса мэрии, на протяжении последней недели, деятельность по содержанию дорожной сети осуществлялась в зимнем режиме работы. Производилась обработка противогололёдными материалами, подметание проезжей и тротуарной частей дорог, погрузка и ввоз снега, очистка парковочных карманов и остановок общественного транспорта. Среднесуточный выход спецтехники составил 382 единицы. В ручной уборке города было задействовано до 180 рабочих. Вывезено более 60 тыс кубометров снега. В связи со снегопадом был усилен выход техники и рабочих в дневную и ночную смену. Привлекались в день до 60 единиц погрузочной и самосвальной техники, в основном, в ночную смену. За минувшую ночь вывезено более 9 тыс кубометров снега.

Ранее редакция сообщала что в Новосибирске решили активнее привлекать к уборке снега частные подрядные организации.