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Фирменным секретом ажурных блинов поделилась фуд-блогер из Новосибирска

  • 13/03/2024, 11:49
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Фирменным рецептом ажурных блинов поделилась фуд-блогер из Новосибирска
Повар уверяет, что секретом воздушных блинчиков пользовались домохозяйки еще в СССР.

В Масленичную неделю с хозяйками поделилась своим фирменным секретом ажурных блинов фуд-блогер из Новосибирска. Евгения Романова рассказала, что изюминка ее воздушных блинчиков в сочетании холодной воды и кипятка. Конечно, без молока, яиц и других ингредиентов не обойтись.

— В миску разбиваем 2 яйца, затем вливаем молоко и все взбиваем.  Следом добавляем сахар по вкусу. Помешивая, добавляем холодную воду и понемногу вводим муку. Замешиваем до однородной консистенции. Тесто должно получится густым. После чего выливаем стакан кипятка, в котором уже разведены соль и сода. Полученную смесь необходимо постоянно перемешивать, чтобы она заваривалось. Даем тесту постоять минут 10. Потом добавляем 3–4 столовые ложки растительного масла, перемешиваем и даём тесту ещё отдохнуть, — поделилась кулинарным секретом с Atas.info Евгения.

По словам собеседницы, именно этим рецептом пользовались хозяйки из СССР.

Евгения Романова работает в заводской столовой. Популярность сибирячке принесло видео в «ТикТок» несколько лет назад, когда она выложила короткое видео с нарезкой рука кольцами. За ночь ночь ролик набрал более миллиона просмотров и на утро Женя проснулась знаменитой.

После фурора, который произвело видео с нарезкой лука, сибирячке неоднократно предлагали поучаствовать в различных телешоу на федеральных каналах. Однако она приняла предложение только Андрея Малахова и снялась в его передаче в конце декабря 2020 года.

Фото: Instagram* (запрещен на территории РФ).

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : фуд-блогер Евгения Романова Масленица блины


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