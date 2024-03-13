Крупный пожар на складе с пивом тушат в Новосибирске

Утром в поселке Мочище полыхнул склад, где хранилась алкогольная продукция. На место тут же отправили усиленную группировку пожаротушения: 41 пожарный и 12 единиц техники.
На месте ЧП создан штаб.
— Произошло обрушение кровли. Площадь составила 1 000 квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
По данным пресс-службы ведомства, из огня было вынесено 5 газовых баллонов, которые, к счастью, не успели взорваться.
— Открытое горение ликвидировано, — поделилась информацией пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших на месте происшествия ее обнаружено.
Ранее редакция сообщала о том, что два человека погибли при пожаре в многоэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске.
Фото: МЧС по Новосибирской области.
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