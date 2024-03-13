Олег Клемешов потребовал изменить технологию освещения улиц Новосибирска

13 марта временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов во время аппаратного совещания раскритиковал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса за несвоевременную замену перегоревших лампочек на столбах уличного освещения, в том числе на маршруте №1 на улице Жуковского.

— Вчера вечером по ней ехал. Утрирую, но фонари горят через один. Если здесь мы не успеваем, то что говорить про улицы частного сектора, — подчеркнул он.

— Хотелось бы, чтобы мы изменили технологию, не зажигали свет полдня, якобы для проверки работоспособности. Это «дедовские технологии», трата электроэнергии и средств, много вопросов от граждан, когда у нас лампы горят по всей улице, — констатировал глава города.

Олег Клемешов также порекомендовал изменить технологию замены освещения в городе.

Напомним, депутаты горсовета также неоднократно поднимали вопрос с освещением улиц города.

— Необходимо проработать вопрос с освещением Новосибирска в целом, и частного сектора в частности. Есть микрорайоны, которые плохо освещены. Нормативы освещения не выдерживаются, лампы не меняются, а если меняются, то используются лампы со старыми технологиями, которые перегорают через месяц. В итоге люди вновь вынуждены обращаться за заменой ламп и ждать этого месяцами, — говорил в 2023 году на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Андрей Гудовский.

По данным мэрии, в 2024 году на содержание линий наружного освещения в городском бюджете предусмотрены 50 млн рублей.

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